Die 6.244 Zuschauer sahen zu Beginn ein temporeiches Drittligaspiel. Nach wenigen Sekunden spielte SCP-Stürmer Zlatko Dedic auf Sven Michel, der Richard Weil davonlief, dann aber deutlich über den Kasten schoss. Bis auf diese Möglichkeit ließ der FCM aber kaum noch etwas zu. Paderborn hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Magdeburg spielte vor 2.000 mitgereisten Fans mutig nach vorn und belohnte sich mit der Führung. Nachdem der SCP eine Hereingabe von links nicht klären konnte, traf Chahed mit rechts zum 1:0. Torwart Lukas Kruse hatte bei diesem Schuss keine Abwehrchance (17.).

Doch die Elbestädter konnten den Vorsprung nicht lange halten. Ausgerechnet FCM-Knipser Beck köpfte einen Freistoß von Marc-André Kruska unhaltbar an den linken Innenpfosten (21.). Es war nicht das Spiel des Magdeburger Topscorers. Anschließend gab es auf beiden Seiten viel Kampf und eine hohe Laufbereitschaft. Bitter für den FCM: Verteidiger Christopher Handke sah nach einem Foul im Mittelfeld die fünfte Gelbe Karte und fehlt somit im Topspiel gegen Osnabrück.

In der zweiten Hälfte blieb die Partie umkämpft. Beide Mannschaften spielten druckvoll und kamen zu Abschlüssen. Während der FCM nach Standards gefährlich wurde, versuchten es die Hausherren mit Distanzschüssen. Obwohl keine weiteren Tore fielen, lebte das Spiel von der Spannung. Paderborn hatte in der Schlussphase die besseren Torchancen, sodass der FCM am Ende gut mit dem Punkt leben kann.

Das sagten die Trainer

Jens Härtel (Magdeburg): "Insgesamt ist der Punkt für uns verdient. Wir sind sehr gut in das Spiel rein gekommen. Wir waren darauf vorbereitet, dass Paderborn gerade in den ersten Minuten sehr aggressiv und hoch gepresst hat - das haben wir gut hingekriegt. Dann hatten wir auch unsere Situationen, in denen wir Chancen kreiert haben, den letzten Ball aber nicht gut gespielt haben. Dennoch sind wir dann in Führung gegangen und ich hätte es gern gesehen, wenn es länger 0:1 gestanden hätte. Dann wären vielleicht ein paar mehr Räume aufgegangen. Beck hat leider das Eigentor gemacht und es war dann wieder ein ausgeglichenes Spiel, welches hin und her wog. Wir sind hergefahren, um einen Dreier mitzunehmen. Unter dem Strich geht der Punkt für uns aber in Ordnung." FCM-Trainer Jens Härtel Bildrechte: IMAGO