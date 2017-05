Steffen Baumgart und Torsten Ziegner Bildrechte: IMAGO Die Begrüßung war herzlich zwischen Steffen Baumgart und Torsten Ziegner: Beide Trainer – Baumgart damals mit dem Berliner AK - hatten in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag um den Staffelsieg in der Regionalliga gekämpft. Diesmal war die Ausgangslage anders. Paderborn, zuletzt mit zwei Siegen – steht nur knapp über dem Strich auf dem 17. Platz. Der FSV Zwickau ist nach der bärenstarken Rückrunde gesichert und schielt immer noch mit einem Auge auf den vierten Platz.

Zwickau steht erstmal sicher

Nach dem 1:5 in Münster waren die Westsachsen diesmal zunächst um eine sichere Defensive bemüht. Eine der wenigen Offensivaktionen fand bereits nach zwei Minuten statt, als Ronny König nach der Flanke von Nils Miatke den Ball mit dem Kopf nicht richtig drücken konnte. Danach erhöhten die Gastgeber den Druck und hatten mit Aykut Soyak den auffälligsten Spieler auf dem Platz. Der hätte in der 18. Minute beinahe das Führungstor erzielt. Doch beim hervorragend getretenen Freistoß aus 20 Metern kratze FSV-Keeper Johannes Brinkies den Ball noch aus dem linken Winkel. Vier Minuten später trat Soyak einen Freistoß von der linken Seite scharf in den Strafraum. Doch Brinkies klärte mit beiden Fäusten. Auch von Zwickau kam in Halbzeit eins nochmal was. Ronny König verfehlte nach vorzüglicher Brustannahme aus sechs Metern das Paderborner Tor knapp. Noch einmal wurde es vor dem FSV-Tor brandgefährlich, als sich Soyak in der 41. Minute gegen drei Zwickauer auf der linken Seite durchsetzte. Dessen Rückpass fand Marcus Piossek, der aus 17 Metern freistehend verzog. Kampf um den Ball zwischen Robert Koch (FSV Zwickau), Thomas Bertels und Robin Krauße. Bildrechte: IMAGO

Ronny König sticht zu

Nach dem Wechsel erhöhte Paderborn den Druck und Zwickau traf. Nach einer weiten Eckball-Eingabe von Patrick Göbel stand wieder einmal König richtig und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie. Da waren 50 Minuten gespielt. Und die Westsachsen legten vier Minuten später fast nach. Miatke suchte mit einer Linksflanke den Kopf von Jonas Nietfeld, der aber freistehend die Kugel nicht ganz erreichte. Das Tor war verwaist. Paderborn fing sich nach einer Stunde, doch der FSV blieb weiter sehr aufmerksam in der Defensive und vorn gefährlich. In der 65. Minute traf Robert Koch von der Strafraumgrenze per Kopf aber nur die Latte. Die Gastgeber brachten drei frische Leute und kamen in der 79. Minute noch zum Ausgleich. Sven Michel setzte Koen van der Biezen ein, der aus fünf Metern flach vollendete. Doch Zwickau wirkte nicht geschockt, König verfehlte in der 81. Minute per Kopf nur haarscharf das Paderborner Tor. Am Ende blieb es bei diesem insgesamt gerechten 1:1. Der Treffer zum 1:0 für den FSV: Ronny König (nicht im Bild) war zuletzt am Ball. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Torsten Ziegner (Zwickau): "Es war ein leistungsgerechtes Remis. Das Spiel hatte ordentliches Niveau. Paderborn war uns in der ersten Halbzeit überlegen. Nach dem Wechsel hat sich das Spiel gedreht. Mit der Führung im Rücken hatten wir Oberwasser. Unsere Konter haben wir aber nicht gut ausgespielt. Am Ende können wir mit dem einen Punkt gut leben. Ich würde mir wünschen, dass wir nächste Saison wieder in Paderborn spielen dürfen."

Steffen Baumgart (Paderborn): "Wir wollten die drei Punkte hier behalten. Zwickau hat viel Selbstvertrauen. In der ersten Hälfte haben wir uns sehr gute Chancen herausgespielt. Der Gegner ist dann durch einen Standard ins Spiel gekommen. Danach hatten wir Glück, dass nicht noch das 0:2 fiel. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Ich hoffe, dass uns dieser Punkt weiterhilft. "