Erfurt hat in der ersten Hälfte Glück...

Kurze Zeit später dann der erste große Aufreger: Markus Piossek wurde von RWE-Keeper Philipp Klewin im Strafraum gelegt, doch Schiri Benjamin Bläser gab Abstoß. Da hatten die Erfurter etwas Glück (9.).

Es sah so aus, als ob der Paderborner Führungstreffer nur eine Frage der Zeit wäre. In der 22. Minute war es dann auch fast so weit, aber Klewin parierte einen schönen Freistoß von Markus Piossek ebenso sehenswert. Der SCP war in der ersten Hälfte klar überlegen und RWE konnte mit dem 0:0 zur Pause sehr zufrieden sein. Paderborns Sebastian Heidinger diskutiert mit Referee Benjamin Bläser nach dem nicht gegebenen Strafstoß. Bildrechte: IMAGO

...und in der zweiten Bergmanns rechtes Füßchen

Die erste größere Gelegenheit für die Erfurter brachte dann auch gleich die Führung. Theodor Bergmann trat in der 53. Minute zu einem Freistoß aus 18 Metern an und überwand den Paderborner Schlussmann Lukas Kruse in Cristiano-Ronaldo-Manier mit interessantem Effet. Bergmanns erster Treffer im RWE-Trikot und ein Kandidat für das Tor des Monats! Markus Piossek tritt einen sehenswerten Freistoß über die Erfurter Mauer. Bildrechte: IMAGO

Paderborn versuchte zu antworten, war dabei aber zu einfallslos. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gab es nochmal einige Aufregung, als erneut ein SCP-Spieler im Erfurter Strafraum zu Fall kam. Wieder blies Bläser nicht in seine Pfeife. So vergrößert RWE seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte und kann erst einmal etwas durchatmen.

Das sagten die Trainer:

Stefan Krämer (Erfurt): "Paderborn war uns in den ersten 30 Minuten der ersten Halbzeit überlegen. Wir hatten da keinen Zugriff. Ich habe dann auf 4-1-4-1 umgestellt. In der zweiten Halbzeit waren von Beginn an deutlich präsenter, gehen in Führung und haben uns dann bis zum Schluss durchgekämpft. Ich bin heilfroh, dass wir die Punkte haben - bei dem ganzen Theater, das wir gerade haben."