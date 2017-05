Dotchev unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2019. Das teilte der Drittligist von der Küste am Freitag mit. Dotchev tritt die Nachfolge des am vergangenen Sonnabend beurlaubten Christian Brand an. Bis zum Saisonende wird die Elf allerdings noch von Co-Trainer Uwe Ehlers betreut. Für die Rostocker stehen noch die Drittliga-Partie beim Chemnitzer FC und das Finale im Landespokal am kommenden Donnerstag gegen den Verbandsligisten MSV Pampow an.