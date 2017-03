Münster dezimiert sich selbst - Pintol vergibt beste HFC-Chance vor der Pause

Vor dem Spiel hatte sich HFC-Trainer Rico Schmitt "Kompromisslosigkeit in beiden Strafräumen" von seiner Elf gewünscht. In der Defensive gelang dieses Unterfangen in Hälfte eins weitestgehend. Nach ausgeglichener Anfangsphase suchte Halle den Weg nach vorn, die Versuche von Fabian Baumgärtel (scharfe Eingabe) und Royal-Dominique Fennell (aus 16 Metern/gehalten) waren jedoch zu harmlos. Auf der Gegenseite folgte Mitte der ersten Hälfte eine knapp zehnminütige Drangphase der Münsteraner. Tobias Warschewski drückte den Ball nach einem Freistoß über die Linie - doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Danach parierte Fabian Bredlow im HFC-Tor einen Flachschuss von Benjamin Schwarz (27.).

Szene der ersten Hälfte: Für dieses Foul bekommt Münsters Schwarz die Rote Karte. Bildrechte: IMAGO Letzter machte nach 36 Minuten auf sich aufmerksam - in Form eines rüden Foulspiels an Halles Sascha Pfeffer, woraufhin Schwarz mit "Rot" vom Platz musste. Pfeffer konnte nach kurzer Unterbrechung weitermachen. Ende der ersten Hälfte zog Halle - nun in Überzahl - das Tempo nochmal an. Zunächst scheiterte aber Martin Röser per Freistoß an Münster-Keeper Maximilian Schulze-Niehues, der eine Glanzparade zeigte (44.). Kurz darauf versuchte es Fennell aus der zweiten Reihe - drüber.

Halle schlägt kein Kapital aus Überzahl

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren beide Teams zunächst auf Sicherheit bedacht - bis Münster gegen in dieser Phase zu passive Hallenser den Weg nach vorn suchte. Zunächst zielte Tobias Rühle nur knapp am Tor vorbei (57.), kurz machte es Danilo Wiebe besser. Nach Vorarbeit von Rühle ließ er seinen Gegenspieler aussteigen und traf zum 1:0 für die Hausherren (58.). Offenbar ein Weckruf für Halle. Denn nur zwei Minuten später erzielte Röser das 1:1. Zuvor konnte Münster eine Flanke von Fabian Baumgärtel klären. Der Ball landetete direkt bei Röser, welcher aus ca. 20 Metern ins lange Eck abzog.

Halle suchte zwar den Weg nach vorn, doch Münster hatte am Sonnabend auch in eigener Unterzahl immer die passende Antwort parat. Bildrechte: IMAGO Wer von den gut 6.000 Zuschauern im Preußenstadion jetzt dachte, das Spiel würde sich drehen, der irrte. Denn auf der Gegenseite hatte Michele Rizzi per Freistoß das 2:1 auf dem Fuß, zielte jedoch Zentimeter am HFC-Kasten vorbei. In der Schlussphase gelang es Halle trotz Überzahl nicht, zu Torchancen zu kommen. Münster ließ mit kompakter Defensivarbeit nichts mehr zu und hatte in der Nachspielzeit durch Grimaldi per Konter gar die erneute Chance zum 2:1, doch Bredlow war auf dem Posten.

Das sagten die Trainer: