Und die Gäste wurden immer stärker. Erst setzte Mike Könnecke gut nach und platzierte einen Distanzschuss auf dem Lattenkreuz (30.), dann brachte Könnecke Aykut Öztürk sehenswert in Szene, doch der Stürmer konnte den Ball aus zehn Metern nicht im Jahn-Kasten unterbringen (32.). In der 37. Minute war es schließlich so weit: Einen langen Ball nahm Christoph Göbel schön herunter und schloss aus 20 Metern ab - unhaltbar für den den Regensburger Schlussmann Philipp Pentke. Mit einer verdienten Führung ging es für die Westsachsen in die Pause.