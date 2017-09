Der FSV, der erneut mit derselben Aufstellung wie bei den Siegen gegen Münster und Magdeburg begann, startete abwartend in die Partie. Hansa übernahm dagegen das Zepter und setzte die Gäste immer wieder unter Druck. Die erste gefährliche Szene hatten dann auch die Hanseaten durch einen Freistoß von Marcel Hilßner aus zentraler Position, der durch die Zwickauer Mauer ging und tückisch aufsetzte, doch FSV-Keeper Johannes Brinkies war zur Stelle (12.).

Von Zwickau war in der Offensive indes kaum etwas zu sehen. Folgerichtig belohnten sich die Platzherren in der 27. Minute mit dem Führungstreffer durch Willi Evseev, der nach einem Zuspiel von Hilßner sehenswert von der Strafraumgrenze einnetzte.

Im Anschluss erwies sich Zwickau aber alles andere als geschockt. Im Gegenteil: Das Team von Trainer Ziegner schlug in der 33. Minute mit dem überraschenden Ausgleich eiskalt zurück. Dabei hatte Morris Schröter von der rechten Seite für Robert Koch aufgelegt, der im Stile eines Mittelstürmers nur noch einschieben musste. Im Anschluss ging es auf dem Spielfeld ruhiger zu, denn weitere Großchancen blieben bis zum Pausenpfiff aus.

Auch in der zweiten Hälfte agierten die Gäste konzentriert. Die FSV-Abwehr ließ kaum etwas zu und machte es den Rostockern, die kaum zündende Ideen hatten, schwer. Die erste gute Chance hatte Zwickau durch Bentley Baxter Bahn, der Hansa-Keeper Janis Blaswich mit einem 30-Meter-Freistoß zur Faustabwehr zwang (66.). Auf der Gegenseite rettete René Lange im Strafraum gerade noch vor dem einschussbereiten Rostocker Hilßner (70.), der bei den Gastgebern die Schlussoffensive einläutete. Doch auch beim Freistoß durch Alibaz, der den Ball von der Strafraumgrenze direkt auf das Tor zirkelte, war Keeper Brinkies nicht zu überwinden (77.). In der Nachspielzeit stand der Schlussmann noch einmal im Blickpunkt, als der kurz zuvor eingewechselte Stefan Wannenwetsch mit einem direkten Freistoß von der Grundlinie in Brinkies seinen Meister fand. Somit blieb es beim gerechten Remis.