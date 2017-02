Fußball | 3. Liga Menz-Elfer stoppt Erfurter Negativlauf

21. Spieltag

Rot-Weiß Erfurt ist ein echter Befreiungsschlag gelungen. Gegen den FSV Frankfurt gewannen die Thüringer am Sonnabend mit 1:0 und rückten in der Tabelle auf zwei Punkte an die Hessen heran. Wie im Hinspiel reichte RWE ein Tor, um die drei Punkte einzufahren. Nach zuletzt drei Niederlagen durfte auch gegen harmlose Frankfurter ordentlich gezittert werden. Es war der erste Heimsieg seit Oktober 2016.

von Felix Thiel und René Arand (Erfurt)