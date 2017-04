Fußball | 3. Liga Erfurt und Zwickau - zwischen Abstiegsangst und Pokaltraum

34. Spieltag

Rot-Weiß Erfurt und dem FSV Zwickau stehen am Sonntag interessante Aufgaben bevor. Die Thüringer treffen auf Preußen Münster, die fünf Punkte mehr haben als RWE. Mit einem Dreier kann sich Erfurt der größten Sorgen entledigen. Zwickau will gegen Fortuna Köln an seine starken Leistungen der Rückrunde anknüpfen, um den DFB-Pokal zu erreichen. Dafür müsste der FSV mindestens Vierter werden. Beide Spiele gibt es ab 14 Uhr als Live-Konferenz im TV und auf MDR.DE.