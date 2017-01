Rot-Weiß Erfurt muss die ersten beiden Rückrunden-Heimspiele gegen den FSV Frankfurt (4. Februar) und die Sportfreunde Lotte (18. Februar) unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. In beiden Spielen müssen die Blöcke R und S der Südtribüne des Steigerwaldstadions geschlossen bleiben. Das gab der Drittligist am Mittwoch bekannt.

Bildrechte: Picture Point

Nach neuerlichen Verfehlungen von Erfurter Anhängern wurde eine im Februar 2016 erlassene Bewährungsstrafe am Mittwoch vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) widerrufen. Darüber hinaus wurde den Thüringern eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro auferlegt. Das teilte der DFB mit.



Erfurter Fans hatten während des Drittliga-Heimspiels gegen den Chemnitzer FC am 26. November 2016 Pyrotechnik gezündet. Zudem hatten RWE-Anhänger ein Banner mit beleidigendem Inhalt gezeigt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.