Die Erfurter mussten auf Christoph Menz verzichten, der sich in Magdeburg die Ampelkarte eingefangen hatte. Dafür liefen wieder Kapitän Jens Möckel und Carsten Kammlott auf.

Erfurt in Rückstand

In den ersten zehn Minuten passierte nichts Weltbewegendes. Die erste Torannäherung konnten dann die Erfurter nach einem Eckball verbuchen, doch der Schuss von Merveille Biankadi strich weit am Rostocker Kasten vorbei. Nach einer Viertelstunde wurde es für die Erfurter das erste Mal brandgefährlich. RWE-Schlussmann Philipp Klewin faustete nach einem Wannenwetsch-Freistoß die Kugel nach vorn. Dort lauerte Marcel Ziemer und zog aus Nahdistanz ab. Mit einer Blitzreaktion machte Klewin seinen Fehler wieder wett und klärte.



Mittlerweile hatten sich die Thüringer ein Gleichgewicht erspielt, das in der 27. Minute jedoch in Schieflage geriet. Rostocks Amaury Bischoff schlug einen Freistoß in den Strafraum, dort stieg Oliver Hüsing höher als Erfurts Florian Neuhold und köpfte zur Hansa-Führung ein. Nach dem Rückstand waren die Krämer-Schützlinge bemüht, doch die Nordlichter hielten dagegen. Carsten Kammlott rackerte wie eh und je, Christopher Bieber suchte die Kopfball-Duelle, doch nach vorn ging wenig. So ging es für die Erfurter mit einem 0:1 in die Kabine. RWE-Torwart Philipp Klewin ist machtlos: Rostocks Oliver Hüsing hat gerade das Tor des Tages geköpft. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Fast noch der Ausgleich

Die erste gute Möglichkeit in Halbzeit zwei hatten die Gastgeber. Nach einer Flanke lauerte Kammlott vor dem Hansa-Gehäuse und köpfte das Leder am Dreiangel vorbei. Hätte der Mittelstürmer besser gezielt, hätte der Treffer allerdings nicht gegolten – die Abseitsfahne ging hoch. Zumindest setzte RWE schnell ein Achtungszeichen. Allerdings lief auch weiterhin im Angriff nicht viel. Höllisch aufpassen mussten die Gastgeber bei den Kontern der Rostocker. Wie in der 78. Minute, als nach einer weiten Nadeau-Flanke Soufian Benyamine bereit stand und den Ball knapp neben das Tor köpfte.



So langsam lief den Erfurtern die Zeit davon. In der Schlussoffensive warfen sie noch einmal alles nach vorn, selbst Klewin eilte mit nach vorn. Und die Chance zum Ausgleich war da. Berkay Tolga Dabanli ließ einen harten Schuss los, den Rostocks Torwart Janis Blaswich mit einer Blitzreaktion entschärfte. Hinten waren die Thüringer nun offen wie ein Scheunentor und hätten sich fast noch das 0:2 eingefangen. Die Hanseaten konterten blitzschnell und Mounir Bouziane traf statt ins verwaiste Tor nur den Pfosten. So blieb es bei der knappen Niederlage, was den Erfurten die Rote Laterne einbrachte. Luftduell zwischen Erfurts Christopher Bieber und dem Rostocker Stefan Wannenwetsch. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Das sagten die Trainer:

Pavel Dotchev (FC Hansa Rostock): "Uns war bewusst, dass es hier ein schweres Spiel für uns wird und nicht wir nicht viele Torchancen bekommen. Wir sind durch einen Standard in Führung gegangen, was uns gut tat. Aber wir haben nach der Führung zu viel verwaltet. So war das Spiel bis zum Schluss offen, allerdings haben wir auch kaum Torchancen zugelassen. Ich bin natürlich glücklich über den Sieg. Es ist ein sehr schönes Stadion geworden." Früher Erfurt und heute Hansa: Pavel Dotchev. Bildrechte: IMAGO

Stefan Krämer (FC Rot-Weiß Erfurt): "Bis zum Gegentreffer war ich mit der Leistung meiner Mannschaft ganz zufrieden. Wir hatten eine stabile Grundordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir es allerdings nicht geschafft, eine richtige Druckphase aufzubauen bzw. ein ordentliches Aufbauspiel abzuliefern. Dennoch haben wir gefightet und sind gerannt, die Grundeinstellung stimmte. Torchancen haben wir uns zu wenige erarbeitet."

