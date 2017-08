"Wir hatten uns schon früh auf eine mögliche Verpflichtung von Wilfried festgelegt. Allerdings hatte er noch einen bestehenden Vertrag in Kaiserslautern. Mit seiner Statur bringt er gute körperliche Voraussetzungen für die 3. Liga mit. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der die Linksverteidiger-Position offensiv ausrichtet", sagte RWE-Manager Torsten Traub. In der vergangenen Saison absolvierte Sarr 30 Partien in der Regionalliga Südwest.