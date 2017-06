In der Regionalliga Nord kam Angreifer Huth in der Saison 2016/17 zu 31 Einsätzen. Dabei erzielte er elf Tore und bereitete vier Treffer vor. Bei den Profis schaffte Huth hingegen nur eine Einwechslung beim Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Huths erste Partie mit den Erfurtern steht wohl am Sonntag an, wenn die Elf von Trainer Stefan Krämer in einem Testspiel auf Büßleben trifft.