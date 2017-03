Im Vergleich zum 1:0-Sieg in Paderborn musste RWE auf zwei Positionen umstellen. Mittelfeldspieler Liridon Vocaj war wegen der zehnten Gelben Karte gesperrt. Für ihn rückte Luka Odak in die Startelf. Carsten Kammlott musste wegen Rückenproblemen passen. Tugay Uzan begann für den RWE-Torjäger in der Sturmspitze. Sebastian Tyrala bestritt sein 100. Drittligaspiel für Rot-Weiß.

Bildrechte: Karina Heßland-Wissel