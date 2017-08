Bei den Erfurten nahm Carsten Kammlott erst einmal auf der Bank Platz. Daniel Brückner, der von Paderborn zu den Thüringern wechselte, stand nicht im Aufgebot. Genauso wie Christoph Bieber und Morten Rüdiger, die angeschlagen waren.

Paderborn geht in Führung

Die ersten Akzente setzte Paderborn. Die Erfurter praktizierten dagegen die Hoffenheim-Taktik, machten hinten dicht und ließen die Ostwestfalen kommen. Die fanden aber keine Lücke, weil die Krämer-Schützlinge wirklich gut standen. Den ersten leichteren Aufreger gab es in der 22. Minute, als Erfurts Benamar nach einem Freistoß der Ball an die Hand sprang. Schiedsrichter Markus Wollenweber, der übrigens sein erstes Drittliga-Spiel pfiff, ließ weiterspielen. Nach seiner Ansicht lag keine Absicht vor - richtig entschieden. Erfurt spielte weiterhin diszipliniert und gestattete den Gästen kaum gefährliche Aktion.



Nach 34 Minuten hatte die Thüringer allerdings Pech, denn Referee Wollenweber entschied auf Tor für die Gäste. Srbeny hatte eine scharfe Eingabe nach innen gebracht, Michel lauert am langen Pfosten und brauchte nur noch den Fuß hinhalten. Paderborn führte, obwohl der Ball vor der Srbeny-Eingabe offenbar im Aus war. Nachdem anerkannten Gegentreffer verloren die Thüringer den Faden und gingen mit einem Rückstand in die Kabine. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Gastgeber werden offensiver

RWE-Trainer Krämer setzte nach der Pause auf mehr Offensive und brachte Ludwig und Kammlott. Odak und Kurz blieben in der Kabine. Die Wechsel brachten optisch mehr Schwung ins Erfurter Spiel, Gefahr strahlten die Thüringer aber nicht aus. In der 54. Minute jubelten plötzlich die Gäste aus Paderborn, doch zum Glück für die Krämer-Schützlinge zählte diesmal das Tor nicht, da Zolinski im Abseits stand. Die Gastgeber mühten sich weiter um den Ausgleich, doch das letzte Quäntchen im Abschluss fehlte. Kammlott kam nicht so richtig zum Zuge, sorgte dann aber in der 76. Minute für einen Aufschrei bei den Erfurtern Zuschauern. Seinen wuchtigen Kopfball kratzte Paderborns Keeper Zingerle noch aus dem Winkel. War der Ball hinter der Linie? Die Fahne des Schiedsrichterassistenten blieb unten.

Hitzige Schlussphase - Rot für RWE-Kapitän

In der Schlussphase warfen die Erfurter alles nach vorn, um wenigsten einen Punkt zu retten. Und da wurde Schiedsrichter Wollenweber zum Zünglein an der Waage. Zunächst verweigerte er den Thüringern einen klaren Elfer nach Foul an Razeek, dann schickte er Möckel mit Rot vom Platz (90.). Der RWE-Kapitän war erbost und hatte den Referee zu Boden geschickt. So blieb Paderborn weiterhin in der Erfolgsspur, während die Rot-Weißen weiterhin auf den ersten Sieg warten.

Das sagten die Trainer:

