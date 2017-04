Drittligist Rot-Weiß Erfurt will mit erhöhtem Etat in die kommende Drittliga-Saison gehen. RWE-Präsident Rombach kündigte am Donnerstag eine Aufstockung von 2,6 Millionen auf 2,9 Millionen Euro an.

Rombach: "Müssen wirtschaftlich aufrüsten" Bildrechte: IMAGO