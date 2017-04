Eine schwache Partie in der ersten Hälfte...

Davon war in der ersten Hälfte aber nur wenig spüren. Wirkliche Chancen ergaben sich kaum für die Gastgeber, insgesamt wirkten die Preußen gefährlicher. So konnte Philipp Klewin in der 21. Minute einen strammen Schuss von Martin Kobylanski gerade noch zur Ecke klären, bei der nachfolgenden Ecke parierte der RWE-Keeper einen Kopfball von Ole Kittner. Die 5.120 Zuschauer im Steigerwaldstadion sahen eine schwache erste Hälfte. Bildrechte: IMAGO

Da es spielerisch nicht lief, versuchten es die Erfurter häufig aus der Distanz. Liridon Vocaj etwa schloss in der 27. Minute ein ganzes Stück über den Kasten ab, Sebastian Tyrala näherte sich in der 40. Minute mit seinem Abschluss schon näher dem Preußen-Kasten an. Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es in die Pause.

...wird in der zweiten noch mieser

Kaum zu glauben, aber die zweite Hälfte wurde noch unansehnlicher. Es gab kaum Spielfluss, beide Teams brachten wenig Konstruktives zustande. Für den "größten" Aufreger bis kurz vor Ende sorgte Erfurts Innenverteidiger Jannis Nikolaou, der in der 78. Minute die 15. (!) Gelbe sah und damit für das nächste Spiel in Chemnitz gesperrt ist. Preußen-Trainer Benno Möhlmann war mit seinem Team ebenso unzufrieden... Bildrechte: IMAGO

Erst kurz vor dem Abpfiff gab es noch einmal zwei Gelegenheiten. Erst prüfte der eingewechselte Preuße Tobias Warschewski Klewin, der einmal mehr seinen Mann stand (87.), dann rettete Jeron Al-Hazaimeh auf der Gegenseite nach einem Kopfball von Tugay Uzan für seinen bereits geschlagenen Torwart Maximilian Schulze Niehues auf der Linie.

Somit blieb RWE auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg, konnte aber andererseits zumindest einen Punkt gegen den Abstieg sammeln. Der Vorsprung auf den SC Paderborn auf Rang 18 beträgt nun vier Punkte. ...wie sein Erfurter Pendant Stefan Krämer. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:



Stefan Krämer (Erfurt): "In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel, in dem meine Mannschaft mehr Ballbesitz hatte. In der zweiten Halbzeit zog sich Münster weit zurück. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber in Zonen, wo wir dem Gegner nicht weh getan haben. Ich hatte die Hoffnung bis zum Schluss auf den Lucky Punch, aber am Ende geht das Unentschieden in Ordnung."

Benno Möhlmann (Münster): "Nach 90 Minuten gesehen, bin ich mit dem Punkt zufrieden. Wir hatten in der zweiten Halbzeit kaum eine Aktion nach vorn gebracht. Unter dem Strick habe ich ein Remis gesehen, mit dem beide Mannschaften leben müssen. Es war gerechtfertigt."