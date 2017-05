Zehn Minuten passierte nichts Weltbewegendes, dann wurden die Erfurter urplötzlich aus allen Träumen gerissen. Nach einer Schlafeinlage der RWE-Abwehr stand Grüttner mutterseelenallein vor Klewin und hatte keine Mühe, die Kugel zur Regensburger Führung einzunetzen. Den Rückstand mussten die Hausherren erst einmal verdauen. Sie schüttelten sich kurz, ihr Spiel blieb aber weiterhin Stückwerk. In der 26. Minute hatte dann aber Erfurts Aydin doch die richtige Eingebung. Seine Flanke erreichte den lauernden Tyrala, der von der Brust abtropfen ließ und den Ball mit viel Schmackes zum Ausgleich im Netz versenkte. Das sah doch schon wieder freundlicher aus, doch die Freude der Rot-Weißen währte nicht lange. Nur vier Minuten später gab es wieder Abstimmungsprobleme in der RWE-Hintermannschaft und George konnte zur erneuten Führung für die Oberpfälzer einschieben. Nun war guter Rat teuer. Erfurt fehlten die Ideen, um vor der Pause noch etwas zu drehen.

Die zweite Hälfte begann mit einer Schrecksekunde für die Gastgeber. Nach einem Eckstoß kam ein Regensburger zweimal zum Abschluss, zweimal reagierte Klewin glänzend. Das sollte den Erfurtern doch Mut geben, doch spielerisch blieb es eine schlechte Vorstellung. Zudem wackelte die Abwehr bedenklich und leistete sich Fehlerketten en masse.



So hatten die Gäste aus Bayern keine Mühe, das Spiel mit weiteren Toren zu entscheiden. In der 75. Minute kam Klewin raus und wollte klären, doch plötzlich lag der Ball frei und George schob zum 3:1 für die Gäste ein. Und es kam noch heftiger. Zehn Minuten vor dem Ende ließ Tyrala passieren und Grüttner bedankt sich mit dem 4:1. Die Erfurter waren endgültig konsterniert und schlitterten in ihre achte Heimniederlage hinein.