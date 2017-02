Rot-Weiß mit Standards gefährlich

Die Partie begann auf holprigem Rasen sehr verhalten. Spielerisch boten die beiden Teams keine Offenbarungen. Vor allem Standards sorgten für gefährliche Situationen. Nach zehn Minuten hatte Rot-Weiß bereits drei Ecken am Stück und damit eine kleinere Druckphase. in der 14. Minute hätte Carsten Kammlott beinahe eine Sebastian Tyrala-Flanke per Fallrückzieher im Netz untergebracht, doch Matthias Rahn konnte im letzten Moment dazwischengehen. Die beste Gelegenheit für die Gäste hatte André Dej mit einem Freistoß in der 18. Minute. Nach einem Foul von Jens Möckel, setzte Dej den Ball aus 20 Metern über den Querbalken auf das Tornetz. Das Spiel bot wenig spielerische Höhepunkte, dafür immer wieder mit Gefahr über Standardsituationen. Die beste Gelegenheit eine Minute vor der Pause. Tugay Uzan mit der scharfen Hereingabe von rechts, Theodor Bergmann mit der Fußspitze, doch die Lotter Abwehr lenkte den Ball zur Ecke ab. Carsten Kammlott (Erfurt) mit dem Fallrückzieher gegen Alexander Langlitz (Lotte). Bildrechte: IMAGO

Kammlott mit der Gelegenheit, dann kippt das Spiel

Die zweite Halbzeit bietet lange Zeit fast nicht und dann fast alles. Erfurt hat mehr vom Spiel ohne wirklich zu brillieren. Chancen gibt es wenige und auch wenig Gute. Die Chance zur Führung hatte Carsten Kammlott nach einer guten Stunde. Bei einer verunglückten Kopfballabwehr von Rahn stand der Angreifer plötzlich frei vor Fernandez. Seinen Schuss konnte der Schlussmann aber im letzten Moment parieren.

Dann ab der 75. Minute kippte die Partie. Zunächst vergab Sane noch per Kopf (75.), bevor er es nur eine Minute später aus elf Metern besser macht und das Leder wuchtig unter die Latte setzte. Zehn Minuten vor Ende gingen dann Liridon Vocaj die Nerven durch. Zuerst meckerte der Mittelfeldmann gegen Schiedsrichter Florian Kornblum, bevor er sich wenige Sekunden später mit einem Foul die zweite Gelbe und damit Gelb-Rot abholte. Der eingewechselte Rosinger hatte dann in der 81. Minute das zweite Tor auf dem Fuß. Nach einem Slalomlauf gegen drei Gegenspieler scheiterte er aus elf Metern an Klewin im Erfurter Tor. Doch wieder nur wenig später war auch Klewin geschlagen. Tim Wendel mit gefühlvoller Hereingabe auf Kevin Freiberger. Der nahm den Ball direkt und setze das Leder unhaltbar flach in die linke Ecke. Der Schlusspunkt dann in der 89. Minute. Das Duo Rosinger und Sane im Doppelpass gegen Möckel und Klewin mit dem 0:3. Tor zum 0:3 durch Saliou Sane (Lotte), Torwart Philipp Klewin (Erfurt) machtlos. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Nächte Woche Samstag 14.00 Uhr empfangen die Sportfreunde Lotte mit dem Chemnitzer FC den nächsten mitteldeutschen Verein. Der FC Rot-Weiß Erfurt fährt zur Fortuna nach Köln und damit der nächsten schweren Aufgabe.

Das sagten die Trainer:

Ismail Atalan (Lotte): "In der ersten Halbzeit haben wir viel Glück gehabt. Rot-Weiß war uns taktisch und technisch überlegen. Wir hätten uns zur Halbzeit nicht über einen Rückstand beschweren brauchen. Zur Halbzeit haben wir das System umgestellt, haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele Chancen zugelassen. Wir kommen mit der zweiten Chance zum 1:0 und am Ende kommen wir über die Konter zum 0:3. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, nicht mit der Leistung, dass kann meine Mannschaft besser."