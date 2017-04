Mit dem ersten Torschuss gingen die Gäste dann die Führung. Leon Jensen traf nach einer Eingabe von Enis Bytyqi ins rechte Eck (19.). Die nächste Hiobsbotschaft für RWE folgte kurz darauf: Referee Fritsch zeigte Sebastian Tyrala nach einem Handspiel gelb. Damit fehlt der Erfurter am Sonnabend in Wiesbaden.



In der Folge spielte Bremen cleverer, doch kurz vor der Pause gelang Aydin der Ausgleich. Aus kurzer Distanz ließ er Werders Keeper Michael Zetterer keine Abwehrchance (42.). Nach zwei Unachtsamkeiten in den Abwehrreihen war das Remis zur Halbzeit verdient.