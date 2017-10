Am Montag hat Drittligist Rot-Weiß Erfurt Trainer Stefan Krämer beurlaubt. In einer Mitteilung bestätigten die Thüringer Informationen, die dem MDR vorlagen: "Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück und dem damit verbundenen Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz sah sich der Verein nun zum Handeln gezwungen." Nach elf Partien sind erst neun Zähler auf dem RWE-Konto. Ex-Profi David Bergner, bisher sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, betreut die Mannschaft vorerst. Am Sonntag steht das Landespokal-Achtelfinale beim FC Carl Zeiss Jena an.

Bildrechte: IMAGO