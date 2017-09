Erfurt reibt sich auf - Unterhaching mit zehn starken Minuten

Trotz der Rückkehr von Jens Möckel verzichtete RWE-Coach Stefan Krämer auf die Dienste des Kapitäns und vertraute der erfolgreichen Elf aus den letzten zwei Partien gegen Jena und Osnabrück. In den ersten Spielminuten sahen die Zuschauer eine flotte Partie. Beide Mannschaften pressten relativ hoch und versuchten den gegnerischen Ballbesitz so schnell wie möglich zu unterbinden bzw. eigene Konter zu fahren.

Bittere Rückschlag für das Team von Stefan Krämer. Carsten Kammlott musste bereits nach neun Spielminuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Von einem möglichen Muskelfaserriss war die rede (noch nicht bestätigt). Bildrechte: IMAGO Für Carsten Kammlott war es heute nur ein kurzer Arbeitstag. Bereits nach neun Spielminuten musste der für das RWE-Spiel extrem wertvolle Kicker verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dadurch ging der spielerische Fluss etwas verloren. Beide Teams lieferten sich in den folgenden Minuten einen wahren Abreibungs-Kampf im Mittelfeld. Es fehlte der letzte Pass, um das Abwehr-Bollwerk der Rand-Münchner auszuhebeln.

Für die ersten Großchancen der Partie sorgten die bislang passiveren Unterhachinger. Und was waren das für Chancen! Zuerst nutzte Stephan Hain einen Fehler im Aufbauspiel der Hausherren aus und verfehlte im Anschluss nur knapp die Führung (26.). Kurze Zeit darauf war es Sascha Bigalke, der an der eigenen Treffgenauigkeit scheiterte. Hain spielte im Strafraum einen klugen Pass in den Rücken der Heim-Abwehr. Diesen schnappte sich Bigalke und schob erneut knapp am linken Pfosten vorbei (29.).

Doch kurze Zeit später gingen die Spieler aus Bayern in Führung und belohnten sich für die letzten aktiven Minuten. Thomas Steinherr setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und flankte flach auf den mitgelaufenen Thomas Hagn. Der SpVgg-Kicker nahm die Einladung an und schob ungefährdet zur 1:0-Führung ein (35.). Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Halbzeit-Pause.

Unterhaching eiskalt - Erfurt ohne Durchschlagskraft

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Elf ohne personelle Veränderungen zurück auf den Rasen. Auch in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs zeigten sich die Mannen von Stefan Krämer deutlich aktiver und versuchten mit stürmischen Läufen über die Außenbahnen die Gäste-Abwehr zu knacken. Doch auch hier fehlte erneut die letzte Genauigkeit, um den Ausgleich zu erzielen. Lediglich Merveille Biankadi kam zu einem halbwegs gefährlichen Abschluss (52.).

Spieler der SpVgg Unterhaching feiern das 2:0 von Stephan Hain (59.). Die Vorentscheidung in der Partie. Bildrechte: IMAGO Wie aus dem Nichts schalteten die Gäste ein paar Gänge höher und bauten mit der ersten Offensiv-Aktion die Führung aus. Bigalke schickte Hain mit einem gut getimten Pass steil. Dieser wackelte im Zentrum Christoph Menz aus und zirkelte das Spielgerät perfekt in den oberen rechten Winkel des RWE-Gehäuses (59.). Ein „Todesstoß“ für die Heim-Elf.

Denn in den letzten Spielminuten verteidigte Aufsteiger-Elf von Claus Schromm äußerst geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen für die Hausherren zu. Thomas Steinherr hätte den Thüringern sogar fast noch das dritte Tor einschenken können. Er scheiterte aber am stark reagierenden Philipp Klewin (79.). So verloren die Kicker aus Erfurt am Ende verdient gegen einen starken Aufsteiger aus Unterhaching und müssen zudem in der nächsten Partie gegen Karlsruhe auf Odak (Gelb-Sperre) und höchstwahrscheinlich auch auf den verletzten Kammlott verzichten.

Claus Schromm (Unterhaching): "Wir haben natürlich die ein oder andere Chance in der ersten Halbzeit liegen lassen. Meine Mansnchaft ist trotzdem nicht nervös geworden und stand hinten gut. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Zum ersten Mal haben wir in dieser Saison zu null gespielt."