SVW mit dem besseren Start

Die Gäste starteten schwungvoll in die Partie. Bereits nach sechs Minuten stand Erfurts Schlussmann Philipp Klewin, der heute seinen 24. Geburtstag beging, im Blickpunkt. Dabei ließ der Keeper einen scharfen Ball von Stephan Andrist abprallen, doch auch beim Nachschuss war Klewin mit einer Brustabwehr zur Stelle. Drei Minuten später musste der RWE-Keeper Kopf und Kragen riskieren, als er einen langen Ball gerade noch vor dem heranstürmenden David Blacha unter sich begrub.

Benamar scheitert kläglich

Erfurt versuchte aus einer sicheren Abwehr heraus sein Glück, doch es fehlte in den Aktionen zumeist die Präzision beim finalen Pass. Die beste Chance für die Rot-Weißen hatte Samir Benamar, der freistehend am glänzend reagierenden Gäste-Keeper Markus Kolke scheiterte. Die Wiesbadener hatten in der 37. Minute ebenfalls eine Riesenchance in Führung zu gehen, als Manuel Schäffler nach einem SVW-Konter bereits an Klewin vorbei war und dessen Schuss gerade noch von Andre Laurito geklärt wurde.

Doppelschlag von Schäffler

Wie in der ersten Hälfte begannen die Gäste mit viel Druck. Erst prüfte Philipp Müller RWE-Schlussmann Klewin mit einem 20-m-Schuss (48.), ehe Manuel Schäffler eine präzise Eingabe von Robert Andrich nur knapp verfehlte (49.). 60 Sekunden später hatte der Wiesbadener mehr Erfolg. Nach Vorlage von Andrist traf Schäffler aus zentraler Position zur Gästeführung. Erfurt wirkte nach dem Rückstand geschockt. Auf der Gegenseite schlug Schäffler nach Zuspiel von Andrich erneut in der 62. Minute zu, als er den Ball überlegt an Klewin vorbei ins Tor spitzelte.

Bieber bringt frischen Schwung - Huth trifft - Gelb-Rot für Ruprecht

RWE-Coach Krämer reagierte und brachte mit Christopher Bieber (64.) frischen Schwung ins Erfurter Offensivspiel. So landete in der 75. Minute sein Anspiel, was noch von zwei Wiesbadenern abgefälscht wurde, bei Huth, der aus Nahdistanz keine Mühe hatte und den Ball zum 1:2 in die Maschen setzte (75.). Nun war plötzlich Feuer in der Partie. Erfurt war hellwach. Den Thüringern spielte zudem in die Hände, dass nach Gelb-Rot für Steven Ruprecht (77.), die Gäste nur noch in Unterzahl agierten.

Mrowca besiegelt RWE-Pleite

RWE warf nochmals alles nach vorn. Allerdings boten sich nun Räume für die dezimierten Wiesbadener. So auch in der 87. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Agyemang Diawusie die Erfurter Abwehr durcheinanderwirbelte und dessen Flanke von der Grundlinie Sebastian Mrowca zum 3:1-Endstand im Tor versenkte.

Das sagten die Trainer:

Rüdiger Rehm (Wiesbaden): Stimme folgt