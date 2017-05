"Wir wollen es wirtschaftlich packen und die hohen Auflagen des DFB für den Erhalt der Lizenz für die neue Saison erfüllen", kündigte Präsident Rolf Rombach an. Bis zum 2. Juni (15.30 Uhr) müssen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Sponsorenverträge und Bürgschaften in Höhe von 2.968.000 vorliegen.

Hilfreich beim Schuldenabbau war für die Erfurter der erstmalige Gewinn des Thüringenpokals seit 2009 durch das 1:0 gegen den Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen am Donnerstag. Der Einzug in die erste DFB-Pokalrunde sowie die Hoffnung auf ein attraktives Los wird mindestens 155.000 Euro an Antrittsgage einbringen. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen laut RWE durch TV,- Vermarktungs- und Zuschauererlöse auf 250.000 Euro.