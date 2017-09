Beim FSV gibt es vier Neue in der Startelf. Schröter, Wachsmuth und die beiden Neuzugänge Antonitsch und Bahn spielen von Beginn an. Kurios: Zwickau schickt am 7. Spieltag die siebte verschiedene Startelf ins Rennen. Bei Münster steht ein Zwickauer Aufstiegsheld von 2016 im Team: Mai köpfte im Aufstiegsspiel in Elversberg ein Tor und wechselte dann nach Münster. Gegen die Ex-Kollegen aus Westsachsen kam er zum Kopfball - dieser ging aber deutlich am Gehäuse vorbei.