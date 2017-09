Abwehrmann Nico Antonitsch, der in der vergangenen Woche verpflichtet wurde, steht am Freitag im Kader. FSV-Trainer Torsten Ziegner erklärte: "Er trainiert erst seit wenigen Tagen bei uns mit. Ob es am Freitag schon für einen Startelf-Einsatz reicht, werden wir kurzfristig entscheiden." Auch der am Mittwoch unter Vertrag genommene Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn soll zum Aufgebot gehören.