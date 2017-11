Stefan Krämer ist seit dem 2. Oktober als Trainer beim Rot-Weiß Erfurt freigestellt, hat aber noch einen laufenden Vertrag bis Sommer 2018. Zur aktuellen finanziellen Situation bei den Thüringern wollte der 50-Jährige nichts sagen. "Ich habe in Erfurt gern gearbeitet und hoffe, dass RWE nicht absteigt. Die Substanz ist da, ich drücke alle Daumen und wünsche, dass es gut ausgeht", sagte Krämer auf "Sport im Osten"-Nachfrage. Allen hätte vor der Saison klar sein müssen, dass es ganz schwer wird. "Das Ziel in Erfurt kann jetzt nur lauten: Alles dem Klassenerhalt unterzuordnen."

In den vergangenen Wochen hatte sich der Fußballlehrer viele Spiele in allen Bereichen angeschaut und viele Eindrücke gesammelt. "Wenn du als Trainer für eine Mannschaft arbeitest, hast du dafür keine Zeit. So kann man mal über den Tellerrand hinausschauen." Ob er sich eine Rückkehr in die thüringische Landeshauptstadt vorstellen könne, wollte Krämer so direkt nicht beantworten. "Das gab es doch noch nie", antwortete er mit einem Lächeln. Aber in Erfurt ist aktuell viel denkbar.