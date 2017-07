In Zwickau unterschrieb Tekerci einen Einjahresvertrag. "Wir waren seit einigen Wochen mit Sinan im Gespräch und sind froh, dass es endlich mit der Verpflichtung geklappt hat. Er wird uns mit seiner individuellen Qualität mit Sicherheit weiterhelfen", sagte FSV-Sportvorstand David Wagner.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Tekerci trainierte bereits seit einer Woche in Zwickau mit und kam mit einer Gastspielgenehmigung in den Testspielen gegen die SpVgg Greuther Fürth und bei der BSG Wismut Gera für den FSV zum Einsatz.

In der abgelaufenen Saison spielte Tekerci auch in der dritten Liga, er war an Preußen Münster ausgeliehen. Insgesamt kommt er auf 81 Drittligaspiele.