In das erste Heimspiel nach fünfjähriger Drittligaabstinenz ging das Gründungsmitglied der dritthöchsten Profiliga sehr defensiv. Jena zog sich zurück, überließ Köln zumeist das Geschehen und wartete auf Konter. Die FCC-Abwehr stand zumeist auch gut, Köln kam kaum über den 16-Meter-Raum hinaus. Dennoch hätten die Gäste schon zeitig in Führung gehen können. Eine Schlafeinlage der Jenaer Defensive reagierte Manuel Farrona Pulido am schnellsten und stand plötzlich allein vor Jena-Keeper Raphael Koczor. Doch der Ex-Jeaner brachte den Ball nicht unter Kontrolle und Koczor konnte die Situation entschärfen (14.). Auch die zweite gute Jenaer Chance vor der Pause hatte Farrona Pulido, er verzog aber aus 14 Metern knapp.



Während die FCC-Abwehr in der ersten Hälfte zumeist einen guten Job machte, war von der Offensive fast nichts zu sehen. Nur einmal kam der FCC gefährlich vor deb Foruna-Kasten. Diese einzige Chance hatte es aber in sich. Nach steilem Pass von Justin Gerlach stand René Eckard plötzlich allein vor dem Tor. Aus spitzem Winkel schoss der FCC-Kapitän den Ball aber über den langen rechten Pfosten (38.).