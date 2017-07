König trifft spät zum Pausen-1:1

FSV-Trainer Torsten Ziegner nahm zwei Veränderungen in der Startelf vor. Ali Odabas und René Lange rückten für Robert Koch und Sinan Tekerci ins Team. Für Odabas war es nur ein kurzer Auftritt, denn bereits nach rund 20 Minuten musste der Innenverteidiger verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Koch. Auch Lange spielte nicht über die gesamte Spielzeit mit.

In der Vorwoche gegen Chemnitz hatte Ziegner die fehlende Präsenz seiner Elf in der Anfangsphase bemängelt. Davon war gegen Lotte nichts zu sehen. Zwickau begann mutig, hatte mehr vom Spiel und kam auch zu Chancen. Doch auch Lotte war in Spiellaune und entwickelte im Lauf der ersten Halbzeit Zug zum Tor.

Nach einem Eckball von Joshua Putze war dann Kevin Freiberger für Lotte zur Stelle und nickte den Ball sehenswert in die Maschen (37.). Zwickau putzte sich kurz den Mund ab und kam postwendend durch Ronny König zum Ausgleich (38.). Zwickaus Nummer 15 hatte den Ball dabei nach einem Freistoß schön ins Lotter Tor verlängert. Um ein Haar wären die Westsachsen vor der Pause noch in Führung gegangen, doch Aykut Öztürk setzte eine Eingabe noch knapp am rechten Pfosten vorbei (43.). Halbzeitstand 1:1. Ronny König köpft zum 1:1 ein. Bildrechte: Frank Kruczynski

Lange fliegt mit Rot vom Platz

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel deutlich intensiver. Es gab mehr harte Zweikämpfe und einige Nickeligkeiten. Dennoch suchten beide Teams auch spielerische Lösungen. So hatte Mike Könnecke nach einem schönen Zwickauer Angriff die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss aus zentraler Position wurde von Benedikt Fernandez am Tor vorbeigelenkt (52.). Zwickau war spielerisch auf der Höhe, bestrafte sich durch eine Notbremse von Lange allerdings selbst (65.). Zwickaus Nummer 20 hatte Lottes Torschützen auf dem Weg in Richtung FSV-Kasten gefällt und musste folgerichtig vom Platz.