Die Erfurter fingen sich danach etwas, blieben aber nach vorne harmlos. Ein Schüsschen von Bastian Kurz aus 20 Metern war die einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte. Auf der anderen Seite drehte Türpitz nun richtig auf und stellte mit einem Doppelschlag schon nach einer halben Stunde die Weichen auf Vorentscheidung: Erst zog der frühere Chemnitzer aus 25 Metern ab, Erfurts Christopher Bieber fälschte unhaltbar ins Tor ab (26.). Dann passte Andreas Ludwig schön zu Türpitz und der ließ Philipp Klewin mit einem satten Pfund von der Strafraumgrenze keine Chance (28.).

Vor der Pause hätte Niemeyer sogar das 4:0 erzielen müssen, aber Florian Neuhold grätschte den Ball im letzten Moment noch über den Kasten. So ging es mit einem auch in dieser Höhe verdienten 3:0 in die Halbzeit.