CFC nutzt Chancen nicht - SCP eiskalt

Torjubel nach dem 1:0-Treffer durch TorschüŸtze Robin Krausse (li., Paderborn) mit Lukas Boeder (Paderborn). Bildrechte: Picture Point In der Benteler-Arena entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel. Beide Mannschaften wurden mit einer offensiven Ausrichtung, von ihren Trainern, in die Partie geschickt. Paderborn wäre sogar fast in der ersten Spielminute in Führung gegangen. Nach einem perfekt getretenen Freistoß von Massih Wassey kam Ben Zolinski frei zum Kopfball. Setzte Diesen aber deutlich über den Kasten von CFC-Goalkeeper Kevin Kunz. Die Chemnitzer zeigten sich unbeeindruckt und versuchten über die rechte Außenbahn die SCP-Abwehr auszuhebeln. Florian Trinks scheiterte nur knapp mit einem Fernschuss (4.). Kurz darauf machte es der Paderborner Robin Krauße besser. Nach einer schönen Passkombination zwischen Zolinski und Wassey, zog Krauße trocken aus 20 Metern ab und netzte im rechten unteren Eck des CFC-Tores zur frühen SCP-Führung ein (8.).

In den darauffolgenden Spielminuten ließen die Hausherren den Westsachsen kaum Luft zum Atmen. Immer wieder schaltete der SCP aus defensiver Ausrichtung überfallartig in die Offensive und überraschte die CFC-Abwehr ein ums andere Mal. So scheiterte der gebürtige Berliner Dennis Srbeny, nach einer tollen Einzelleistung, nur an den Fingerspitzen von CFC-Keeper Kunz (22.). Die Himmelblauen steigerten sich nun wieder etwas und erhöhten den Druck. Nach einem Foul von Thomas Bertels an Fabio Leutenecker hieß es plötzlich Elmeter für den CFC. Jedoch hielt der Ex-FCM-Keeper Leopold Zingerle den Schuss von Dennis Grote mit einer starken Parade (28).

Doch die Westsachsen ließen sich nicht entmutigen und erarbeiteten sich einen Feldvorteil. Leutenecker setzte sich über die rechten Außenbahn durch und flankte auf den völlig freistehenden Daniel Frahn. Der Goalgetter köpfte aus kurzer Distanz auf den SCP-Kasten. Wieder verhinderte der bärenstarke Zingerle den Einschlag.

Daniel Frahn (r. Chemnitzer FC) hatte heute nicht seinen besten Tag und haderte oft mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Bildrechte: PICTURE POINT / K. Kummer Im letzten Abschnitt der ersten Hälfte zogen sich die Hausherren zurück und legten den Fokus auf eine kompakte Abwehrarbeit. Die Westsachsen versuchten weiterhin mit vielen Flankenläufen die Abwehr des SCP auszuhebeln, was nur bedingt klappte. Kurz vor der Halbzeit bekam der CFC-Mittelfeldakteur Trinks einen super getimten Pass und zog sofort ab. Jedoch zu starke Rückenlage und somit segelte der Ball weit über den SCP-Kasten (38.). Der SCP schlug noch vor dem "Pausen-Pfiff" eiskalt zu. Nach einem Eckball köpfte Srbeny ungehindert auf das CFC-Tor. Kunz hielt zwar, Zolinski schnappte sich jedoch den Abpraller und erhöhte die Führung der Hausherren auf 2:0 (45.).

CFC gibt nicht auf - SCP rettet sich ins Ziel

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Teams unverändert zurück auf den Rasen. Die Elf von Horst Steffen setzte in den ersten Spielminuten gleich ein wichtiges Zeichen. Nach einer tollen Einzelleistung von Florian Hansch, zog Dieser selbst ab und vollendete flach in der unteren rechten Ecke des SCP-Tors zum wichtigen 1:2-Anschluss (48.). Zingerle war dieses Mal machtlos.

Die Gäste aus Chemnitz schnupperten natürlich "Morgenluft" und versuchten weiterhin einige Akzente in der Offensive zu setzen. Leider oft etwas zu umständlich. So erhielt Frahn einen Pass im Strafraum und versuchte zu dribbeln anstatt sofort abzuschließen (55.). Es fehlte oft die letzte Zielstrebigkeit, um die Abwehr der Hausherren zu überraschen. Der SCP blieb in der Offensive weiterhin kreuzgefährlich. Der heute äußerst auffällig spielende Wassey erhielt einen Freistoß aus knapp 20 Metern Torentfernung. Der „zischte“ knapp am Tor des CFC vorbei (57.). Man merkte den Chemnitzern an, dass die Ideen aus dem kreativen Mittelfeld fehlten. Spielmacher Trinks ließ mit der Spielzeit sehr stark nach.

Mit zwei offensiven Wechseln versuchte CFC-Trainer Steffen dem Spiel seiner Mannschaft neues Leben einzuhauchen und brachte Okan Aydin und Björn Kluft für Trinks und Frahn (70./72.). Jedoch kam nun nicht die erwartete Sturm- und Drangphase der Gäste, sondern das 3:1 für die Paderborner. Nach einer Ecke köpfte Sebastian Schonlau den Ball auf den Kasten. Kunz konnte zwar parieren, jedoch schnappte sich Christian Strohdiek den Ball und drückte Diesen über die Torlinie (75.). Der eingewechselte Kluft konnte zwar kurz vor dem Ende noch den Anschluss erzielen, schussendlich reichte es am Ende aber nicht mehr für eine Punkteteilung. Die Paderborner zogen mit dem Chemnitzern sogar noch in einem "Bereich" gleich und verschossen in Person von Marc Vucinovic ebenso einen Elfmeter (90.)

Ein irres Spiel und am Ende eine Niederlage mit etwas bitteren Beigeschmack für die Chemnitzer. Die Mannschaft von Horst Steffen hatte einige Hochkaräter, wusste Diese jedoch heute nicht zu nutzen. Viel Zeit zum Luftholen bleibt den Chemnitzern nicht, denn die erste englische Woche der Saison steht an. Am Mittwoch empfängt man den VfR Aalen.

Das sagten die Trainer:

Horst Steffen (Chemnitz): "Glückwunsch an die Padeborner zu dem verdienten Sieg. Sie haben in den ersten 45 Minuten viel dafür getan. Da hat meine Mannschaft nicht mutig genug nach vorne gespielt. Mit der Elfmeter-Situation wurde es etwas besser. Wenn wir den reinmachen läuft das Spiel sicher anders. So kassieren wir kurz vor der Pause das 2:0. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein gutes Gefühl weil schnell der Anschlusstreffer fiel. Aber wir hatten nicht die Klarheit und die Ruhe, um uns klare Chancen zu erspielen. Trotzdem hatte ich bis zum Schluss die Hoffnung, dass wir noch einen Punkt mit nach Hause nehmen."