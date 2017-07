„Wir haben uns ablenken und aus dem Spiel bringen lassen. Das hat mich sehr geärgert“, sagte VfR-Cheftrainer Peter Vollmann über die 0:1-Auftakt-Niederlage bei Fortuna Köln. Auf beiden Seiten gab es zwei Wechsel. Die Gastgeber begannen Torben Rehfeldt und Daniel Stanese für Thorsten Schulz und Sebastian Vasiliadis. Beim HFC blieb Benjamin Pintol mit muskulären Problemen in der Heimat. Neuzugang Daniel Bohl stand für ihn in der Startformation. Kurz vor Spielbeginn gab noch einen weiteren Wechsel. Hilal El-Helwe begann für Tobias Schilk, der sich beim Warmmachen verletzt hatte.

Einen Blitzstart wie zu Saisonauftakt sollte es diesmal nicht geben. Beide Mannschaften versuchten über strukturiertes Kurzpassspiel Sicherheit in die eigenen Aktionen zu bringen. Ungenauigkeiten und kleine Fouls machten diesen Plan im Ansatz zunichte. Der HFC kam lediglich durch El-Helwe zu einem Abschluss (8.). Der Schuss vom rechten Strafraumeck war zwar noch leicht abgefälscht, dennoch hatte Keeper Daniel Bernhardt keine Probleme damit. Nach einer guten Viertelstunde auf der Gegenseite dann die Gelegenheit für Matthias Morys. Nach feinem Steilpass von Maximilian Welzmüller tauchte der Stürmer frei vor Oliver Schnitzler auf, der sich aber breit machte und per Fußabwehr klären konnte. Im Anschluss übernahmen die Gastgeber mehr und mehr das Kommando, konnten aber lediglich über Eckbälle für Gefahr sorgen. Die beste Gelegenheit konnte Schnitzler in der 26. Minute mit den Fingerspitzen über die Latte klären. Erst kurz vor der Pause hatte der HFC durch Röser wieder einen Abschluss zu verzeichnen. Die Aalener Abwehr klärte in die Füße des Hallensers, der aus gut 20 Metern knapp am linken Pfosten vorbeischoss.