Die stark ersatzgeschwächten Osnabrücker erwischte den besseren Start mit zwei Halbchancen. Es entwickelte sich eine Partie mit viel Tempo. Beide spielten mit Zug nach vorne. Mitte der 1. Halbzeit bekam der FSV mehr und mehr Übergewicht. Die Westsachsen agierte spritziger und bissiger als der VfL. Ein klares Chancenplus war die Folge. Könneckes Versuch von der Strafraumgrenze konnte der ehemalige Chemnitzer Keeper Gersbeck ncoh abwehren (25.). Gegen Kochs Kopfball nach einer Flanke des sträflich frei gelassenen Könnecke von rechts hatte der Schlussmann dann aber keine Chance (27.). Danach wirkten die Gäste, die vor einer Woche mit einem 1:2 gegen Fortuna Köln alle Aufstiegschancen eingebüßt hatten, ein wenig geschockt. Die Zwickauer Nietfeld und Könnecke (34./37.) verzogen jeweils knapp, nachdem sie in den Strafraum eingedrungen waren. Gegen die resolute FSV-Abwehr machte Osnabrück kaum noch einen Stich, Wriedts Freistoß landete in der Mauer der Gastgeber (44.).

Nach dem Wechsel versuchte es der VfL mit mehr Offensive, hatte mehr Ballbesitt, richtig Druck konnten die Gäste aber nur selten entfachen. Zwickau hatte die Partie zwar im Griff, aber eben nur ein Tor Vorsprung. Den auszubauen verpasste König aus Nahdistanz. Der Mittelstürmer scheiterte drei Meter vor dem Tor am besten Osnabrücker, Schlussmann Gersbeck (62.). Auch bei Göbels Freistoß auf das kurze Ecke zeigte sich der Ex-Herthaner auf dem Posten (76.). Er hielt sein Team im Spiel und das wäre fast belohnt worden: Nach einem Foul von Schröter an Dercho im 16-m-Raum gab es Elfmeter für die Niedersachsen: Wriedt lief an, aber seinen schwach geschossenen Versuch wehrte FSV-Schlussmann Brinkies ab (81.). Als auch noch Menga in der Nachspielzeit aus einer Strafraumkonfusion heraus nur ein Zwickauer Bein traf, stand der Sieg der Westsachsen endgültig fest.



Joe Enochs (Osnabrück): "Wir haben in der 1. Halbzeit versucht, ins Spiel zu kommen. Zwickau war jedoch die spielbestimmende Mannschaft. Wir pennen dann beim Freistoß vor dem 1:0. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Flanken zugelassen. Nach der Pause waren wir spielbestimmend und müssen dann auch den Ausgleich erzielen. Ich glaube, dass nach den letzten Wochen unsere heutige Reaktion gut war."



Torsten Ziegner (Zwickau): "Ich glaube, wenn man das Spiel von heute betrachtet, war es das Spiegelbild vom Hinspiel (Anm. der Redaktion: Das gewann der VfL 1:0). Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft. Wir haben es geschafft, heute alles abzurufen, was uns stark macht. Die Kulisse in unserem Stadion war wirklich toll. In den letzten Minuten hatten wir dann allerdings auch extrem viel Glück. Wir freuen uns sehr nächste Woche bei der Aufstiegsfeier von Duisburg dabei sein zu können."