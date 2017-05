Kalte Dusche für den HFC

Im letzten Heimspiel der Saison nahmen sich die Mannen von HFC-Trainer Rico Schmitt vor, noch einmal Alles vor dem heimischen Publikum „rauszuhauen“. Besonders die Spieler, welche sich nach der Saison verabschiedeten, wollten noch einmal besonders überzeugen. Dazu gehörten unter anderem Torwart Fabian Bredlow, Dorian Diring und Florian Brügmann.

So begann die Partie im Erdgas Sportpark Halle äußerst wild und mit unglaublichem Tempo. Das erste Ausrufezeichen setzten die „Heimkicker“ des Halleschen FC mit einem Freistoß von Fabian Baumgärtel. Dieser wurde jedoch vom gegnerischen Keeper Markus Kolke noch gerade so über die Querlatte des Kastens gelenkt (3.). Kurz darauf die kalte Dusche für die Hausherren. Nach einem Zweikampf von Max Rico Barnofsky und Jules Schwadorf im HFC-Strafraum, kam Dieser zu Fall. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Marc Lorenz trat an und versenkte das Spielgerät zur frühen Wiesbadener Führung (4.). Die Hausherren zeigten jedoch sofort die richtige Reaktion und kamen fast zum Ausgleich. Erneut trat Baumgärtel zu einem Freistoß an. Aus ca. 20 Metern traf er den Pfosten (10.).

Die Kicker vom SV Wehen Wiesbaden konnten in der ersten Halbzeit gleich zweimal jubeln. Bildrechte: IMAGO In den nachfolgenden Spielminuten blieb die Begegnung weiterhin unterhaltsam und behielt für die Zuschauer viele Chancen bereit. So nutzten die Wiesbadener eine aussichtsreiche 2:1-Kontersituation nicht. Manuel Schäffler übersah in aussichtsreicher Position den mitgelaufenen Jules Schwadorf und vergab so die Führung auszubauen (16.). Die Kicker aus Sachsen-Anhalt versuchten durch hohes Pressing und schnellem Kombinationsspiel die Gäste zu verunsichern, jedoch fehlte die letzte Präzision, um die kompakte Abwehr der Hessen auszuhebeln. Eine der wenigen Chancen hatte Brügmann. Marvin Ajani legte mit der Brust auf den mitgelaufenen Brügmann ab, der sofort abzog. Sein Schuss flatterte ganz knapp am Lattenkreuz vorbei (30.).

Kurz vor der Halbzeitpause dann ein erneuter Schock für die HFC-Fans. Nach einem unglücklichen Ballverlust von Barnofsky, sind auf einmal drei Wiesbadener alleine auf dem Weg zum HFC-Keeper Bredlow. Philipp Sven Müller ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte die Führung für die Gäste (42.). So ging es mit einer unglücklichem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

HFC fehlt Spielwitz - Wiesbaden eiskalt

Nach der Halbzeitpause reagierte HFC-Trainer Rico Schmitt eine personelle Änderung vor und brachte für den defensiven Stefan Kleineheismann die Offensivkraft Selim Aydemir. Den frischen offensiven Schwung nahmen die Hallenser sofort mit und hatten durch Brügmann die Chance zum Ausgleich. Wieder setzte Ajani den HFC-Kicker mit einem super getimten Pass ein. Brügmann fackelte aus ca. 10 Metern nicht lange und schloss sofort ab. SV-Goalie Kolke glänzte jedoch mit einer Glanzparade und verhinderte den Anschluss für den HFC (52.).

Trainer Rico Schmitt (Halle) konnte an der Außenlinie machen was er wollte. Sein Team konnte keine Chance auf das gegnerische Tor kreieren. Bildrechte: IMAGO Die Gäste aus Hessen ließen sich indes noch weiter zurückfallen und warteten auf Fehler im Aufbauspiel des HFC. Genau diese Taktik machte es den Mannen von Rico Schmitt so schwer, eine Lücke im Gäste-Abwehrbock zu finden. Dazu fehlte den Hallensern in dieser Spielphase noch der dringend benötigte Spielwitz.

Mit dieser Spielkonstellation entwickelte sich eine chancenarme und für die Zuschauer langweilige Endphase der Partie. Auch die letzten offensiven Wechsel von Rico Schmitt sorgten nicht für die erhoffte Wirkung im Offensivspiel der Hausherren. Lediglich Hilal El-Helwe kam nach einem Freistoß zu einem Kopfball und köpfte aus ca. sieben Metern freistehend auf den Kasten. SV-Keeper Kolke rettete mit einer Glanztat und riss die Fäuste noch gerade so hoch (83.).

Kurz vor dem Schluss machten die Wiesbadener noch den Deckel auf die Partie. Nach einer schönen Kombination und einer maßgenauen Flanke von der linken Außenbahn, setzte sich Manuel Schäffler unter Bedrängnis durch und schob überlegt zum 0:3-Endstand ein (88.). Ein wirklich bitterer Heimabschluss für die Hallenser Kickers, welche in der ersten Hälfte durchaus ansehnlichen Fußball boten.

Das sagten die Trainer:

Rüdiger Rehm (Wiesbaden): "Ich glaub, dass es nicht ganz so einfach ist, sich auf so ein Spiel vorzubereiten, der Mannschaft etwas mit auf den Weg zu geben und künstlich Druck aufzubauen. Das ist einfach nicht machbar. Man muss versuchen, den Jungs den Spaß zu vermitteln den man brauch, um in so einem Spiel zwischen 2 Teams, wo es weder um den Auf- noch um den Abstieg geht. Für uns war klar, dass die Mannschaft das Spiel gewinnt, die in der Defensive etwas besser steht. In so einem Spiel, will sich jeder Spieler dann in der offensive zeigen. Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen. Halle hatte gefährlich Freistöße. Dann haben wir sehr gut gepresst und den Fehler des Gegners ausgenutzt. Dann gab es einen Pfostenschuss und weitere enge Situationen. Unsere Konterchancen haben wir nicht konsequent genutzt. Dann haben wir das 0:2 gemacht und sind so in die Halbzeit gegangen. Es war klar, wenn wir konzentriert weiter arbeiten, wird nicht mehr viel passieren. Haben dann wieder die Konterchancen liegen lassen bis zur 85. Minute. Dann gab es 2-3 brenzlige Szenen, da kann so ein Spiel nochmal kippen und haben aber dann noch das Tor gemacht. Kompliment an meine Mannschaft, denn wir haben wieder zu Null gespielt."

Rico Schmitt (Halle): "Der Sieg geht ganz klar in Ordnung für Wiesbaden. Als Heimmannschaft im letzten Spiel zu Hause versucht du doch nochmal das Beste mitzunehmen und mit dem Heimsieg abzuschließen. In den ersten Minuten hat man das auch gesehen. Was wir vorhaben, hat man dort gesehen. Das 0:1 hat uns erst einmal kraft gezogen, das haben wir praktisch selbst erzielt. Der Gegner hat gepresst und hat das Tor auch erzwungen. Das Tor, wie es gefallen ist, gehört dabei nicht zum Thema. Dann hatten wir sofort die Ausgleichschance mit dem Freistoß von Baumi, der an den Pfosten geht. Das ist aber Ausdruck unserer Saison, die wir gerade in der Rückrunde gespielt haben. Der Ball will einfach nicht über die Linie. Dann bekommt das Spiel auch wieder eine andere Dynamik, einen anderen Lauf. Das zweite Tor ist auch selbst organisiert. Da geht der Stürmer von Wiesbaden allein aufs Tor. Das passt einfach nicht ins Bild. Die Jungs haben trotzdem weiter alles versucht. Wir alle wissen wie Fußball ist. Wir hatten dann die Großchance zum 1:2. Brügge mit einer 100%-Chance. Auch Hilal El-Helwe hatte dann so eine Chance. Schlussendlich war dann auch Wiesbaden heute einfach griffiger und aggresiver."

Über dieses Thema berichtet "MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE" MDR Fernsehen | 13.05.2017 | 19:00 Uhr