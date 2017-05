RWE-Coach Stefan Krämer hatte gegenüber dem Regensburg-Spiel umgestellt. Christopher Bieber lief für Tugay Uzan auf. Er bildete mit Carsten Kammlott eine Doppelspitze. Im Mittelfeld kam Liridon Vocaj für Luka Marino Odak zum Einsatz.

Hochverdiente Gäste-Führung

Die Erfurter begannen sehr konzentriert, mussten aber in der sechsten Minute eine Schrecksekunde überstehen. Rostocks Marcel Ziemer zog ab und zwang RWE-Schlussmann Philipp Klewin zu einer Riesenparade. Ansonsten spielten die Thüringer nicht auf Teufel komm raus, kontrollierten aber die Partie und starteten immer wieder energische Vorstöße. Besonders bei Standards waren sie gefährlich, die größtenteils von Theodor Bergmann getreten wurden. Aber noch war die Hansa-Abwehr auf der Höhe. In der 21. Minute ging es für Erfurts Abwehrmann Jens Möckel nicht mehr weiter. Nach einer erneuten Behandlungspause musste er verletzt vom Platz. Natürlich ein Riesenpech, für ihn kam Andre Laurito. Und das sollte sich wiederum als Glücksfall erweisen.



Nach einer halben Stunde trat diesmal Okan Aydin den Eckstoß: Am langen Pfosten lauerte der eingewechselte Laurito und köpfte zur Erfurter Führung ein. Erfurts Coach Krämer hatte sein Team wirklich gut eingestellt. Die Thüringer ruhten sich keineswegs auf der Führung aus. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff wurde Carsten Kammlott von Christopher Bieber bedient und ließ einen knallharten Schuss los. Hansa-Keeper Marcel Schuhen hatte Mühe und faustete das Streitobjekt zur Seite weg. Da hätte es durchaus 2:0 für die Gäste stehen können. Mit einem hochverdienten 1:0 für Erfurt ging es in die Pause. Christopher Bieber wird zum Matchwinner für Erfurt. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Bieber ist zur Stelle und erlöst Erfurt

Die Rostocker kamen mit viel Power aus der Kabine und erhöhten das Tempo. So ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Der quirlige Fabian Holthaus nahm in der 49. Minute Maß und schoss die Kugel aus 25 Metern unhaltbar für Klewin in den langen Winkel. Danach wurden die Thüringer immer mehr in die Defensive gedrängt - die Hanseaten bekamen Rückenwind. Doch so einfach steckten die Erfurter dann doch nicht zurück und versuchten Nadelstiche zu setzen.



Immer wieder wurde Kammlott gesucht. Ihm zur Seite stand Bieber, der in der 71. Minute den Ball an die Latte des Rostocker Gehäuses knallte. Fast das erlösende 2:1 für die Gäste, das dann vier Minuten vor Ultimo fiel. Zunächst setzte sich Kammlott gegen Schuhen durch, Bieber war zur Stelle und drückte das Leder über die Linie. Die RWE-Doppelspitze hatte gute Arbeit geleistet. Zwar mussten sich die Krämer-Schützlinge danach weiteren wütenden Angriffen der Rostocker erwehren, doch es langte. Mit einem enormen Siegeswillen brachten die RWE-Kicker den Dreier über die Ziellinie.

Das sagten die Trainer:

Stefan Krämer sah sein Team im Glück. (Archiv) Bildrechte: IMAGO Stefan Krämer (FC Rot-Weiß Erfurt): "Beiden Mannschaften ein Kompliment. Hansa Rostock hat uns extrem gefordert. Wir haben die erste Hälfte vernünftig Fußball gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Nach dem 1:1 waren wir nervös, hatten aber das Glück auf unserer Seite. Das Spiel hätte in allen Richtungen ausgehen können."



Christian Brand (FC Hansa Rostock): "Glückwunsch an Erfurt. Beide Mannschaften haben ein tolles Spiel geliefert. Nach dem Ausgleich haben wir den Ball nicht noch einmal über die Linie bekommen – das war schade. Ich kann meinen Männern aber keinen Vorwurf machen. Seit ich hier bin, hat das Team einen großen Schritt nach vorn gemacht. Wir haben den Zuschauern ein attraktives letztes Heimspiel geboten."

