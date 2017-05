Regensburg erzwingt den ersten Treffer

Bei den Hausherren standen gleich vier Ex-Chemnitzer in der Startelf: Philipp Pentke, Marcel Hofrath, Marc Lais und Kolja Pusch. In der ersten halben Stunde verteidigten die in neongrünen Trikots spielenden Gäste noch recht geschickt. Doch bis auf einen Schuss ans Außennetz von Anton Fink (7.) ging nach vorn fast nichts. Daniel Frahn musste durch eine Gelbsperre zuschauen. Stattdessen drehten die Oberpfälzer richtig auf. Erik Thommy zog aus 13 Metern noch knapp am linken Pfosten vorbei (32.). Benedikt Saller blieb cool, schob von halbrechts ein und der CFC lag zurück - 0:1 (33.). Regensburgs bester Torschütze Marco Grüttner setzte vor dem Pausenpfiff noch einen Kopfball freistehend drüber (37.). Bildrechte: Picture Point

Ein Torwartfehler und noch viel mehr

Gleich nach dem Seitenwechsel setzte der eingewechselte Tom Baumgart Jahn-Keeper Pentke unter Druck und der klärte außerhalb seines Strafraums per Kopf (48.). Auf der Gegenseite zeichnete sich CFC-Schlussmann Kevin Kunz aus, der einen Schuss von Thommy aus zwölf Metern stark parierte (56.). Dann zwei dicke Ausgleichschancen: Baumgart scheiterte aus 14 Metern an Pentke (70.) und ein abgefälschter Versuch von Björn Jopek kullerte am linken Pfosten vorbei (71.).

Dann nahm Pusch Maß und haute den Ball aus 23 Metern Richtung Winkel und Kunz ließ das Geschoss durch die Hände rutschen - 0:2 (75.). Doch der CFC feierte ein Comeback. Eine Flanke von Dennis Mast köpfte Baumgart aufs Tor, Pentke klatschte ab und Breitfelder schob ein - 1:2 (84.). Fink steckte Sekunden später zu Baumgart durch und der hob aus 16 Metern über Pentke hinweg ins Gehäuse - 2:2 (85.). Vorbei war die Begegnung da noch nicht: Andreas Geipl zog aus 20 Metern ab, Lais hielt den Fuß rein und unten rechts schlug es ein - 2:3 (90.). Das war das bittere Ende einer packenden Schlussphase in der Oberpfalz. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Sven Köhler (Chemnitz): "Regensburg war in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft. Sie hatten viel Biss und Laufbereitschaft und führten verdient. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel. In unsere gute Phase hinein fällt das 2:0. Dass wir zurück gekommen sind, zeigt die gute Moral in der Mannschft. Leider haben wir es nicht geschafft, das 2:2 über die Zeit zu bringen. Die Jungs sind jetzt zurecht traurig."

Heiko Herrlich (Regensburg): "Für die Zuschauer war es ein schönes Spiel, für mich weniger. Aufgrund der Chancen haben wir insgesamt verdient gewonnen. Nach dem 2:2 hab ich immer daran geglaubt, dass wir noch gewinnen können. In der zweiten Halbzeit haben wir vorn nicht mehr so gut attackiert und sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, dadurch ist Chemnitz dann stärker aufgekommen. Ich fand trotzdem das das 2:1 und das 2:2 das Spiel auf den Kopf gestellt haben."

ml