Müller mit dem Riesen-Klops

Und die 3.000 Fans aus der Elbestadt hatten schon früh Grund zum Jubeln. Drittliga-Rekordspieler Robert Müller unterlief ein Riesen-Fehler: Der VfR-Verteidiger wollte zu seinem Keeper Daniel Bernhardt zurückpassen, doch Christian Beck spritzte dazwischen und überwand Bernhardt mit einem Heber. Der 17. Saisontreffer für den FCM-Torjäger! Christian Beck freut sich über seinen 17. Saisontreffer. Bildrechte: IMAGO

Magdeburg war weiter offensiv unterwegs und kam durch Beck (wurde in der 16. Minute beim Schuss noch geblockt) und Felix Schiller (kam im Fünf-Meter-Raum eine Minute später nicht richtig an den Ball) zu weiteren Möglichkeiten. Doch nach 20 Minuten wurden die Gastgeber stärker, besonders der Ex-RB-Spieler Matthias Morys sorgte nun ständig für Gefahr.

Es hatte sich angedauert und in der 29. Minute fiel denn auch der Ausgleich. Gerrit Wegkamp hatte Morys sehenswert bedient und der ließ Leopold Zingerle mit seinem platzierten Abschluss keine Chance. Außer einem 18-Meter-Strahl von Niklas Brandt knapp neben den VfR-Kasten (34.) kam vom FCM nichts mehr vor der Pause, die Aalener bestimmten weiter die Partie und hätten durch Wegkamp, der diesmal schön von Morys in Szene gesetzt wurde, sogar in Führung gehen können (40.). Matthias Morys kontert 20 Minuten später. Bildrechte: IMAGO

Zwei Einwechsler machen die Tore

Die Begeisterung der Magdeburger Fans schlug nach Wiederanpfiff allerdings ins Negative um, denn in der 49. Minute zündeten sie soviel Pyrotechnik, dass die Partie für einige Momente unterbrochen wurde. Danach wurden die Gäste wieder aktiver und bestimmten die Partie. Doch in der 72. Minute der Nackenschlag: Der gerade eingewechselte Steffen Kienle stieg nach einem Freistoß am höchsten und ließ mit seinem Kopfball Zingerle keine Chance.

Sechs Minuten später eine Duplizität der Ereignisse. Ahmed Waseem Razeek war bei den Gästen erst ein paar Augenblicke auf dem Feld und spitzelte den Ball an Bernhardt vorbei in den Kasten. Die Magdeburger warfen noch einmal alles nach vorne, konnten sich aber keine Gelegenheit mehr erspielen. So blieb es beim für den FCM letztlich ernüchternden 2:2. Die Chancen auf den Aufstieg sind damit massiv gesunken FCM-Trainer Jens Härtel kann mit der Partie seiner Mannschaft leben (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Jens Härtel (Magdeburg): "In den ersten zwanzig Minuten hatten wir gefühlte 90 Prozent der zweiten Bälle gewonnen und Aalen macht dann den Fehler. Beck nutzt diesen aus und wir gehen in Führung. Dann ist es uns in der ersten Halbzeit nicht mehr gelungen längere Ballbesitzphasen zu haben. Wir haben uns dann zu weit in unsere Hälfte drängen lassen, haben aber die großen Chancen bei Aalen nicht zugelassen. Nach einem Ballverlust durch einen Querpass bekommen wir den Ausgleich. In der Pause haben wir uns geschüttelt und haben dann in der Zweiten ein ordentliches Spiel gemacht. Dann gibt es den Standard und wir liegen in Rückstand. Da wussten wir, dass der VfR sehr gefährlich ist. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und ausgeglichen. Bei ein paar Situationen durch ruhende Bälle hätte auch noch einer reinrutschen können. Aber insgesamt sollte es heute nicht sein. Wir müssen jetzt mit dem Punkt leben. Weil Regensburg gewonnen hat, haben wir es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand."

Peter Vollmann (Aalen): "Wir sind sehr schlecht in das Spiel gekommen und haben dann ein Gegentor bekommen, welches wir selber vorbereitet haben. Das gute an dem Tor war aber, dass wir dadurch wach geworden sind und haben dann auch mutiger gespielt. Am Anfang habe ich gedacht, dass meine Jungs meinen, sie könnten nicht Fußball spielen. Ab dem Tor haben sie dann auch offensiv dagegen gehalten und den Weg nach vorne gesucht. Beim Ausgleich haben wir den Ball gut in die Spitze gesteckt – der Halbzeitstand war okay. In der zweiten Hälfte haben beide Teams ihre Möglichkeiten in der Offensive gesucht. Wir haben einen Standard genutzt und waren ab da auf der Siegerstraße, aber wie es dann so ist, bekommen wir in einer Situation in der sich Bernhardt und Schulz überhaupt nicht einig waren den Ausgleich. In dieser Situation hätten wir das Tor vermeiden müssen. Dann kriegen wir es auch über die Zeit. Insgesamt war es ein spannendes Spiel und ich bin mit meinem Team bis auf die Gegentore zufrieden. Das Ergebnis geht aber in Ordnung."