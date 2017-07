Der Chemnitzer FC und FSV Zwickau starten mit einem Sachsen-Derby in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Das geht aus dem am Dienstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichten Spielplan hervor. Der Auftakt der zehnten Drittliga-Saison geht vom 21. bis 23. Juli über die Bühne.

Der 1. FC Magdeburg muss zum Beginn in die neue Drittliga-Saison eine Auswärtsfahrt antreten. Die Bördeländer treffen auf die SG Sonnenhof Großaspach. Der Hallesche FC indes hat gegen den SC Paderborn Heimrecht. Drittligaaufsteiger Carl-Zeiss Jena tritt im ersten Spiel beim SV Wehen Wiesbaden an. Rot-Weiß Erfurt bekommt es zum Ligastart zu Hause mit Preußen Münster zu tun und reist dann eine Woche später zum 1. FC Magdeburg.

Eröffnet wird die Jubiläums-Saison der 3. Fußball-Liga am 21. Juli mit dem Duell zwischen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Wildparkstadion angepfiffen und live in der ARD übertragen. Die zeitgenauen Ansetzungen der einzelnen Spiele erfolgt in der kommenden Woche.