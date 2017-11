FCC-Kapitän René Eckardt fehlt verletzt aus. Bildrechte: IMAGO

Der FC Carl Zeiss Jena muss nach seinem 3:1-Gala-Auftritt gegen Tabellenführer Paderborn ebenfalls in der Fremde ran. Dabei treffen die Thüringer mit dem VfR Aalen auf einen eher undankbaren Gegner. So dürfte sich beim Blick in die Historie schnell Ernüchterung bei den Zeiss-Städtern einstellen, denn in den bislang acht Aufeinandertreffen konnte Jena kein Duell gewinnen (drei Unentschieden, fünf Niederlagen). Beim letzten Drittliga-Aufeinandertreffen in der Saison 2011/12 zog der FCC auswärts mit 1:4 den Kürzeren. Aktuell stehen die Aalener (17 Punkte) auf dem zehnten Tabellenplatz. Jena lauert mit einem Zähler weniger auf Rang 14. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Mark Zimmermann also in der Tabelle vorbeiziehen. Allerdings sieht die Auswärtsbilanz des FCC in der bisherigen Saison nicht gerade rosig aus. Lediglich ein Remis (2:2 in Würzburg) und ein Sieg (1:0 in Halle) stehen zu Buche. In der Partie auf der Ostalb stehen Manfred Starke (Muskelfaserriss) und Mannschaftskapitän René Eckardt (Außenbanddehnung im Knöchel) definitiv nicht zur Verfügung. Auch Timmy Thiele (Rückenprobleme) und Justin Schau ("Pferdekuss") müssen passen.