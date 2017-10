Jena erwischte einen guten Start in die Partie und ging früh in Führung. Dominik Bock verwertete einen Abpraller nach einem Eckardt-Schuss zur frühen Führung für die Gäste. Doch der FSV ließ sich davon nicht beeindrucken und kämpfte sich immer besser in die Partie.

Dominick Bock erzielte in dieser Szene die Führung für Jena. Bildrechte: imago/Jan Huebner