Zwickau hatte den Forderungen seines Trainers von Beginn an Folge geleistet, agierte hochkonzentriert und ließ die als konterstark bekannten Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Bereits Hachings Keeper Korbinian Müller tat sich bei der Spieleröffnung immer wieder schwer, da die Westsachsen kaum Anspielstationen zuließen. Der FSV fand dagegen immer besser in die Partie.

In der 17. Minute wurden die Bemühungen mit der Führung belohnt, als Nico Antonitsch nach einer Ecke von Rene Lange den Ball aus Nahdistanz mit der Schulter ins Tor einschob. Auch danach blieb Zwickau am Drücker. Vor allem bei Standards waren die Westsachsen immer wieder brandgefährlich. So scheiterten Antonitisch (30.) und Frick (31.) nur knapp. Zwar waren die Gäste weiter um den Ausgleich bemüht, doch spätestens am gegnerischen Strafraum war Endstation.