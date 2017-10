In Magdeburg trafen die Teams der Stunde aufeinander. Der FCM wie auch Unterhaching hatten ihre letzten vier Spiele allesamt ohne Gegentor gewonnen. Ein Spiel zweier Spitzenteams und eine Premiere sogleich, da die Mannschaften erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander trafen.

Die Magdeburger hatten sich noch nicht richtig sortiert, da wurden sie auch schon kalt getroffen. Bereits nach zwei Minuten lag der Ball im Netz des FCM-Gehäuses. Was war passiert? Unterhachings Sascha Bigalke zog Nils Butzen und Christopher Handke auf sich, hinten lauerte Thomas Hagn und traf trocken ins linke Eck. Unterhaching führte, doch die Gastgeber hatten den Schock des frühen Gegentreffers schnell verdaut. Eine gute Chance zum 1:1 ergab sich in der 16. Minute: Julius Düker zog nach einer Butzen-Flanke ab, doch Unterhachings Keeper Korbinian Müller tauchte ab und klärte zur Ecke. Die brachte nichts ein. Magdeburg drängte weiter und kam zur Ausgleichsmöglichkeit Nummer zwei. Diesmal war Philip Türpitz zur Stelle (33.), sein Schuss aus Nahdistanz wurde allerdings geblockt.

Die Härtel-Elf ließ nicht locker, hatte es aber mit einem abgezockten Gegner zu tun, der in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte. Handke verlor den Ball an Stephan Hain, der Jan Glinker prüfte. Der FCM-Schlussmann wehrte zu kurz ab und Hain war im Nachsetzen erfolgreich. Nun war guter Rat teuer für die Magdeburger, zumal die Bayern nachsetzten. Sekunden vor den Pausenpfiff hätte es fast wieder geklingelt, diesmal kratzte Glinker einen Ball von Hain von der Linie. Kurzes Fazit: Unterhaching hielt die Räume eng und war effektiv, Magdeburg operierte ohne der gewohnten Mittelfeldpräsenz. Noch schien aber für die Elbestädter nichts verloren.

Was war hier für Magdeburg noch drin? Die Hachinger zogen sich nach Wechsel etwas zurück, standen tief, blieben aber bei Kontern stets kreuzgefährlich. Den Magdeburgern hätte ein schneller Anschlusstreffer geholfen, doch davon waren sie weit entfernt. Beleg dafür war ein Schuss von Handke per Dropkick aus 35 Metern (53.), der weit am Unterhachinger Tor vorbeiging. Gefährliche FCM-Torannäherungen im zweiten Abschnitt tendierten gegen Null.



Stattdessen legte die Sportvereinigung in der 64. Minute das 3:0 nach - der endgültige Knockout für das Härtel-Team. Abwehrspieler Max Dombrowka hatte sich eingeschaltet und mit einem satten Schuss ins rechte Eck getroffen. Keine Chance für FCM-Torwart Glinker. Danach war bei den Elbestädtern die Luft völlig raus und eine tolle Serie ging zu Ende. Nach der verpatzten Pflicht gegen Unterhaching wartet am Dienstag auf Magdeburg mit Borussia Dortmund die Kür im DFB-Pokal.