Die erste Viertelstunde dominierte der FCM, dann kamen die Gäste stärker auf. Der agile Agyemang Diawusie tankte sich in der 17. Minute in den Magdeburger Strafraum, konnte jedoch von Niemeyer gerade so noch per Grätsche gestoppt werden.

Christian Beck jubelt nach seinem vermeintlichen Führungstreffer vergeblich. Bildrechte: IMAGO