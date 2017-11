Die Auseinandersetzungen der vergangenen Woche mit der Entlassung und Wiedereinsetzung von Prasident Rolf Rombach durch den Aufsichtsrat waren an Fans und Mannschaft nicht spurlos vorübergegangen. Die Anhänger hielten mehrere Banner mit Kritik am Vorstand hoch und boykottierten in den ersten 20 Minuten den Support. Auch die Erfurter Spieler bekamen nach gutem Beginn gleich den nächsten Nackenschlag: André Dej hatte Maximilian Oesterhelweg geschickt, der von der Strafraumgrenze einfach mal draufhielt und den Ball unhaltbar in den Winkel nagelte (9.).