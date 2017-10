Das Spiel brauchte eine Weile, um in Fahrt zu kommen, doch dann ging es Schlag auf Schlag. Großaspach setzte Chemnitz so unter Druck, dass sich Fehler einschlichen. So versuchte Laurin von Piechowski eine brenzlige Situation per Rückpass zu lösen, doch Timo Röttger hatte diesen Plan durchschaut. Dem CFC-Torwart war es zu verdanken, dass Chemnitz nach diesem Fehler nicht in Rückstand geriet (19.). Auch kurz darauf stand Kunz im Mittelpunkt, als er einen Strafstoß von Pascal Sohm stark parierte (22.).