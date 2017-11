Jubel nach 22 Sekunden

Bildrechte: Picture Point Diesmal sah es deutlich besser aus. 22 Sekunden nach dem Anpfiff jubelte der CFC-Anhang. Florian Hansch setzte sich auf der rechten Seite durch, passte in die Mitte, wo Björn Kluft aus leicht abseitsverdächtiger Position souverän zur Blitzführung einschob. Besser kann man eigentlich nicht in ein Spiel starten und dennoch wirkten die "Himmelblauen" nicht immer sattelfest. In der sechsten Minute hatte Devann Yao das 1:1 auf dem Fuß, traf den Ball aber aus sechs Metern nicht richtig. Es blieb für lange Zeit der letzte Aufreger in einem mittelmäßigen Drittliga-Duell. Chemnitz zog sich zurück, lauerte auf Konter, spielte diese aber nicht gut aus. Nur einmal hatten die Fans den Torschrei noch auf den Lippen. Dennis Grote, der nach einem Magen-Darminfekt eine Wunderheilung hingelegt hatte, zog von der Strafraumgrenze ab. Der Ball lag gut, wurde aber auf dem Weg zum Tor vom eigenen Mitspieler gebremst. Stürmer Myroslav Slavov stand im Weg … (29.). Die Szene passte zum Spiel des CFC-Stürmers, der wie auch Daniel Frahn in der ersten Halbzeit blass blieb.

Auch den sonst so heimstarken Gastgebern glückte lange nicht viel, dann aber folgte eine heiße Schlussoffensive mit einer ganz dicken Ausgleichschance. CFC-Keeper Kevin Kunz segelte am Ball vorbei, Meppen stocherte nach, doch auf der Linie stand Marc Endres goldrichtig und schlug den Ball vor der Linie weg (39.).

Meppen mit neuem Gesicht

Kopfballduell zwischen Thilo Leugers (SV Meppen 8) und Dennis Grote (Chemnitz 7). Bildrechte: imago/Werner Scholz Nach dem Wechsel wirkten die Gastgeber wacher, aggressiver und drehten innerhalb von fünf Minuten das Spiel. In der 57. Minute segelte ein Freistoß den Benjamin Girth noch leicht mit den Haarspitzen berührte ins lange Eck. Kurz danach köpfte der Torjäger der Meppener nach einem Pass vom Markus Ballmert zum 2:1 (62.) ein. Plötzlich war das Publikum da, plötzlich war Meppen da. Das 3:1 lag in der Luft, doch nicht Meppen traf, sondern der CFC. Nach einem Pass in die Tiefe spielte Hansch quer und Slavov schob ins leere Tor: 2:2 (65.). "Ich wusste, dass wir das Spiel noch gewinnen werden. Das habe ich meinem Co-Trainer auch gesagt. Wir wollten den Sieg einfach unbedingt", sagte Meppens Trainer Christian Neidhardt, der eine schwere Zeit durchlebt, im NDR. Am Donnerstag war sein Vater überraschend verstorben.

Entscheidung kurz vor Schluss

Tor für Meppen, Treffer zum 3:2 Siegtreffer durch Torschütze Benjamin Girth (li., Meppen) Bildrechte: Picture Point Die Meppener gaben in der Schlussphase alles, wohl auch für ihren Trainer. Chemnitz stemmte sich gegen die drohende Niederlage und setzte selbst immer wieder Nadelstiche. Es blieb bis zum Schluss ein packender Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach einer Flanke löste sich Girth von seinem Bewacher Maurice Trapp und bugsierte die Pille zum Sieg ins Netz (88.).

Stimmen zum Spiel:

Horst Steffen (Chemnitz): Ich habe eine sehr engagierte Mannschaft gesehen, die einen Punkt verdient gehabt hätte. Die Spieler haben miteinander gekämpft, sich in die Bälle geschmissen, sich als Team präsentiert und auch nach dem 1:2 noch mal eine Reaktion gezeigt. Mit etwas Glück gehen wir danach sogar in Führung. Wenn man kurz vor Schluss das dritte Gegentor kassiert, ist es enttäuschend und bitter. Die Leistung war in Ordnung, das Ergebnis nicht.