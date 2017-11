Bildrechte: IMAGO

Zwar gehörte Carl Zeiss die Anfangsphase, doch die erste Möglichkeit gehörte den Hausherren (Traut aus 24 Metern/vorbei/5.). Danach visierten die VfR-Kicker Preißinger (aus 20 Metern/Koczor hielt/8.) und Morys aus 18 Metern (vorbei/10.) das Gehäuse von CZ-Keeper Koczor ohne Erfolg an. Jena anschließend mit etwas Gegenwehr und ersten Möglichkeiten per Fallrückzieher von Eismann (gehalten/18.) und Löhmannsröben per Kopf (auf die Querlatte/25.). Danach gab es eine Schrecksekunde für die Thüringer. Nach einem Zusammenprall mussten Koczor und Cros beide verletzt vom Feld. Wolfram und Ersatzkeeper Coppens kamen neu. Die Partie wurde nach fünf Minuten fortgesetzt. Bis zum Halbzeitpfiff dominierte Aalen optisch, doch der Ball zappelte auf der anderen Seite im Netz: Lähmannsröben bediente Sucsuz, dessen Flanke landete bei Eismann, der aus Nahdistanz an die Unterkante der Latte köpfte, wovon der Ball die Linie überquerte (45.).