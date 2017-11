HFC ohne Tatendrang - Kickers mit neuem Schwung

Nach den letzten erfolgreichen Liga-Partien, änderte Rico Schmitt nicht viel an seiner Anfangsformation. Lediglich Kapitän Klaus Gjasula trat die Reise, zur Überraschung der Fans, nicht nach Bayern an. Der Zweitliga-Absteiger und derzeitige Tabellen-18. der Dritten Liga nahm den Schwung des neuen Trainers Michael Schiele mit und erwischte den deutlich aktiveren Start. Vor allem über den agilen Ex-RWE-Kicker Patrick Göbel wurde es häufig brandgefährlich. Die HFC-Abwehr zeigte sich aber auch heute, wie schon in den letzten Spielen, von seiner kompakten Seite und hatte im letzten Spiel-Abschnitt immer ein Bein dazwischen. In der Offensiv-Abteilung suchten die mitgereisten HFC-Fans jedoch vergebens nach einem Feuerwerk und mussten sich mit Magerkost zufriedengeben.

HFC-Trainer Rico Schmitt konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein und versuchte von Außen zu pushen. Bildrechte: IMAGO Erst in der 23. Spielminute gab es den ersten Eckball für die Gäste aus Sachsen-Anhalt. Ein Beweis dafür, dass in Richtung Tor der Kickers noch nicht viel zusammenlief. Es fehlten die zündenden Ideen, um die früh anlaufenden Würzburger zu überraschen. Für den ersten Hochkaräter der Partie sorgten folglich die Gastgeber. Nach einer Ecke von Felix Müller stieg Sebastian Neumann am höchsten im HFC-Elfer und verpasste mit seinem Kopfball nur um Zentimeter den Kasten (30). Keeper Tom Müller wäre hier machtlos gewesen. Es war ein Spiel mit dem Feuer. Bis zur Halbzeitpause blieb es dennoch beim 0:0. Mit diesem Ergebnis konnten die Gäste sehr gut leben.

Kickers belohnen sich für Aufwand - HFC nicht wiederzuerkennen

Nach der Halbzeitpause gingen beide Mannschaften mit unverändertem Personal in die zweiten 45 Minuten und auch das Spielbild veränderte sich nicht. Die Bayern knüpften an die Leistungen der ersten Halbzeit an und gingen durch Marco Königs in Führung. Nach einem katastrophalem und viel zu kurzen Rückpass schnappte sich Königs den Ball und vollendete cool zur Gastegeber-Führung (54.). Kurz darauf sollte es jedoch kurios werden. Königs kletterte während seines Jubels auf den Zaun und bekam dafür seine zweite Gelbe-Karte. Folglich flog der Torschütze vom Platz (56.).

Trotz personeller Überzahl blieben die Hausherren weiterhin aktiver. Hier rutscht Toni Lindenhahn (HFC/li.) in den EX-HFC-Kicker Dennis Mast (FC/re.). Bildrechte: IMAGO HFC-Coach Rico Schmitt hatte nun genug von dem defensiven Auftreten und änderte seine Elf auf zwei Positionen. Braydon Manu und Hilal El-Helwe sollten in den letzten 30 Minuten das Offensiv-Spiel der Gäste noch einmal ankurbeln. Und in der Tat erspielten sich die Gäste aus Sachsen-Anhalt nun mehr Spielanteile und banden die Würzburger Kickers in ihrer eigenen Hälfte. Die Grundproblematik blieb jedoch die Gleiche - es fehlte die zündende Idee, um den Abwehr-Riegel der Kickers aufzuhebeln. Bis zum Schlusspfiff gelang es den Gästen weiterhin nicht, eine Großchance herauszuspielen. Es hätte sogar noch zum zweiten Mal im HFC-Kasten klingeln können. Nach einem Freistoß stieg Dominic Baumann am höchsten und scheiterte nur knapp (81.). So konnte man sich auf Seiten des HFC nicht über die 0:1-Niederlage gegen die Würzburger Kickers beklagen.

Das sagten die Trainer:

Rico Schmitt (Halle): Stimme folgt