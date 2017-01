Weit über einen Monat ist es her, dass die Fußball-Fans Drittliga-Luft geschnuppert haben. Am Sonnabend ist es wieder soweit. Zum Rückrundenstart hat "Sport im Osten" ein großes Paket geschnürt und überträgt in einer Konferenzschaltung die Spiele aller mitteldeutschen Klubs.



Im Blickpunkt steht das Duell in Halle zwischen dem HFC und dem FC Rot-Weiß Erfurt. Aber auch der Auftritt des 1. FC Magdeburg bei Fortuna Köln, die Auswärtsreise des Chemnitzer FC zur SG Sonnenhof Großaspach sowie das Heimspiel des FSV Zwickau gegen die Reserve des FSV Mainz 05 kommen nicht zu kurz. Schalten Sie ein – das MDR-Fernsehen überträgt die Spiele in Einblendungen ab 14:00 Uhr. Der Livestream ist natürlich auch geschaltet.